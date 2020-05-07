Про це повідомляють #Букви.

Так, було зібрано понад 150 підписів нардепів, що стало підставою для призначення засідання. Воно заплановано на 14:00.

На порядку денному – лише два питання. Обидва стосуються захисту медиків в умовах спалаху коронавірусу COVID-19 в Україні.

Перший законопроєкт № 3380 дасть можливість залучати інтернів, а також лікарів без підтвердженої кваліфікації до боротьби з коронавірусом на волонтерських засадах.

Крім того, пропонується підвищити розмір допомоги через тимчасову непрацездатність медикам, які знаходяться на самоізоляції через контакт із хворим на COVID-19 під час виконання службових обов’язків (до 100 % середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу).

На порядку денному також є законопроєкт № 3376, який передбачає держстрахування для медиків, котрі заразилися коронавірусом у результаті лікування хворих людей. Згідно з документом, якщо медик захворів, виконуючи свої обов’язки, то страхова сума складе не менше 200 тисяч гривень. У разі смерті медика, сім’я повинна отримати не менше 1,5 мільйона гривень. Законопроєкт ініційовано партією “Європейська Солідарність”.

До нього подано два альтернативні проєкти закону, ініційовані нардепами від “Слуги народу”.