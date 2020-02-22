Сьогодні відбудеться фінал національного відбору на "Євробачення-2020", під час якого стане відомо, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

Про це повідомляють #Букви.

За право представляти нашу країну змагатимуться шість виконавців, які перемогли в першому і другому півфіналах національного відбору, що відбувалися 8 і 15 лютого.

За підсумками жеребкування був визначений такий порядок виступів фіналістів:

• KRUTЬ із піснею “99”;

• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;

• Go_A з піснею “Solovey”;

• David Axelrod з піснею “Horizon”;

• KHAYAT з піснею “Call For Love”;

• TVORCHI з піснею “Bonfire”.

Судитимуть учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.

Голосування глядачів і членів журі проходитиме паралельно. Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) додаватимуться один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.

Запрошеними зірками фіналу національного відбору є Джамала, Тіна Кароль і Verka Serduchka.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/ESXAMeIvRNI" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>