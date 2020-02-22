Про це повідомляють #Букви.
За право представляти нашу країну змагатимуться шість виконавців, які перемогли в першому і другому півфіналах національного відбору, що відбувалися 8 і 15 лютого.
За підсумками жеребкування був визначений такий порядок виступів фіналістів:
• KRUTЬ із піснею “99”;
• JERRY HEIL з піснею “Vegan”;
• Go_A з піснею “Solovey”;
• David Axelrod з піснею “Horizon”;
• KHAYAT з піснею “Call For Love”;
• TVORCHI з піснею “Bonfire”.
Судитимуть учасників нацвідбору Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов. Музичний продюсер національного відбору – Руслан Квінта. Ведучий прямих ефірів – Сергій Притула.
Голосування глядачів і членів журі проходитиме паралельно. Результати голосування глядачів (50 %) і суддів (50 %) додаватимуться один до одного. За підсумками загального результату буде сформована рейтингова таблиця.
Запрошеними зірками фіналу національного відбору є Джамала, Тіна Кароль і Verka Serduchka.
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