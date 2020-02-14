У п'ятницю, 14 лютого, в Німеччині стартує щорічна Мюнхенська конференція з питань безпеки (Munich Security Conference).

Згідно з повідомленням на сайті заходу, 56-а за рахунком конференція буде проходити в готелі Bayerischer Hof в Мюнхені з 14 по 16 лютого.

Очікується, що в ній візьмуть участь більше 500 делегатів із усього світу. Світові лідери в області політики, бізнесу, з наукових кіл і громадянського суспільства обговорять поточні кризи і виклики в сфері безпеки.

Хто приїде

На конференції в Мюнхені очікується присутність 35 глав держав і урядів, а також понад 100 міністрів закордонних справ і міністрів оборони.

У списку учасників: президент Франції Еммануель Макрон, президент України Володимир Зеленський, канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, очільник МЗС Німеччини Хайко Маас, голова МЗС Росії Сергій Лавров та інші. Делегацію від США очолить держсекретар Майк Помпео.

Також на форумі будуть присутні: генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток, гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус, керівник Facebook Марк Цукерберг.

Порядок денний конференції

На сайті заходу вже оприлюднена доповідь, яка має стати лейтмотивом форуму – Munich Security Report 2020 (Мюнхенська доповідь про безпеку 2020). Її підготували організатори конференції.

У документі йдеться про феномен “Westlessness” (“беззахідність”) у зовнішній політиці. Це відсутність єдиної стратегії у західних країн щодо глобальних проблем безпеки і криза західних цінностей.

“Зіткнувшись із новим витком конкуренції великих держав і безліччю криз, які вимагають узгодженої відповіді Заходу, якими будуть наслідки для світу, якщо Захід не може домовитися про загальну стратегію? MSC 2020 буде шукати відповіді і рішення цього фундаментального питання”, – відзначають організатори.

Також планується дискусія про участь країн Заходу в зарубіжних кампаніях (обговорюватимуться “гарячі точки від Лівії до Перської затоки і далі до Східної Азії”). Очікується, що дискусія торкнеться нещодавніх кроків США на Близькому Сході, пише DW. Йдеться про виведення американських військ із Сирії і намір президента США Дональда Трампа вивести війська з Афганістану на тлі напружених відносин із Іраном.

Окремий пункт в доповіді, що анонсує ключові теми зустрічі в Мюнхені, присвячено Росії. Вона названа “путьомкіньскою державою” (за аналогією з “потьомкінськими селами”, але тут обіграно прізвище президента Росії Володимира Путіна).

Роль Китаю і ситуація на Корейському півострові також стануть темами для обговорення в Мюнхені.

Крім того, у фокусі уваги учасників конференції будуть наслідки зміни клімату. Також заплановані дискусії з питання міжнародної енергетичної безпеки.

Окрема сесія конференції буде присвячена епідемії китайського коронавірусу COVID19.

Україна на конференції в Мюнхені

У 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Він виступить на окремій сесії, присвяченій Україні, а також проведе двосторонні зустрічі з лідерами іноземних держав.

Крім того, на полях Мюнхенської конференції відбудеться зустріч щодо катастрофи літака МАУ в Ірані за участю міністра закордонних справ України Вадима Пристайка.

Очільник МЗС візьме участь у зустрічі Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака. Вона відбудеться в суботу вранці, 15 лютого.

15 лютого в рамках Мюнхенської конференції відбудеться 4-й традиційний Український сніданок. Його організовує Фонд Віктора Пінчука.

Тема заходу – “Україна, що рухається вперед”. Модератором дискусії виступить Річард Хаас, президент Ради з міжнародних відносин. Серед спікерів будуть Станіслав Асєєв, автор Радіо “Свобода”; Мірча Джоане, заступник генерального секретаря НАТО; Керсті Кальюлайд, президент Естонії; Мирослав Лайчак, міністр закордонних справ Словаччини; Еді Рама, прем’єр-міністр Албанії та інші.