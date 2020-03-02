Сьогодні, 2 березня, у православних і греко-католиків починається Великий піст - найсуворіший піст. Він триватиме 40 днів.

#Букви розповідають про основні правила для віруючих під час посту.

Згідно зі Святим писанням, Ісус Христос після хрещення пішов у пустелю, де провів 40 днів в молитвах до Отця свого. Саме тому Великий піст триває 40 днів.

Перший понеділок седмиці Великого посту називався Жилавий, Збірним або Чистим. Напередодні господині ретельно вимивали посуд.

У Великий піст необхідно повністю відмовитися від продуктів тваринного походження: м’яса, яєць, молочних продуктів. Крім цього, їжа повинна бути простою і дешевою. Гроші, які в звичайні дні повинні були піти на їжу, під час Великого посту слід віддати на благодійність. В деякі особливо суворі дні посту також забороняється термічно оброблена їжа.

Піст – це не тільки обмеження в їжі, але і в розвагах і мирські блага.

Заборон в харчуванні не рекомендується дотримуватися вагітним, дітям, людям похилого віку, тим, хто важко працює фізично і тим, хто страждає на хронічні захворювання.

Про піст було чимало приказок і прислів’їв: “Піст – не міст, об’їхати не можна”, “Прийшов Великий піст – тягни дзвони за хвіст”, “У Великий піст не ходи в гості”, “Прийшов Великий піст, всім притиснув хвіст!”