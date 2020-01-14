Сьогодні, 14 січня, українці святкують Новий рік за старим стилем. На Старий Новий рік припадає і свято Василя, який вважався покровителем землеробства.

Про це розповідають #Букви.

Згідно з традицією першим гостем в будинку повинен бути чоловік – це на щастя і благополуччя в родині. Також в цей день прийнято засівати домівки зерном – зазвичай це роблять діти та підлітки. При цьому вони промовляють або співають обрядові пісні.

На Старий Новий рік не можна давати в борг гроші, а також прибирати в будинку.

Крім країн колишнього СРСР, Старий Новий рік святкують кілька регіонів у Швейцарії. Є це свято в Сербії, Чорногорії та Північної Македонії.

Українські посівалки:

Сію, сію, посіваю, З Новим роком Вас вітаю На щастя, на здоров’я, на Новий рік! Щоб краще родило, як уторік. Жито, пшениця, горох, сочевиця Коноплі до стелі, а льон по коліна Щоб вас, хрещених, голова не боліла!

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Сію, сію посіваю З Новим Роком вас вітаю! Я маленький сівачок Дайте грошей в кулачок Не давайте копійки, Бо подерті кишеньки А давайте паперові Будьте люди гонорові!

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Житом, житом із долоні, По долівці, по ослоні, Засіваю в вашій хаті – Будьте дужі та багаті! Щоб збулося все нівроку – З новим щастям, з Новим роком!

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Сію, сію, засіваю, Що дасте, заховаю. А що не дасте, То самі з’їсте!

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Сієм, вієм, засіваєм, Зло добром ми задуваєм, Щоб вам легко все вдавалось, Ясне сонечко всміхалось, Щоб завжди у вас на полі Врожаю було доволі.

Прикмети на Старий Новий рік:

якщо ніч Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік для людей і для худоби;

якщо сонце високо зійде, весь рік буде щасливим, а особливо добрим буде врожай фруктів;

іній на деревах – до хорошого урожаю зернових;

падає м’який сніг – на врожай, а якщо тепло, то літо буде дощовим;

На Маланки відлига – до теплого літа.

Згідно з церковним календарем 14 січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині і дали ім’я, передбачене ще архангелом Гавриїлом в день передачі благої вісті Діві Марії, – Ісус.