Про це розповідають #Букви.

Початок свята Богоявлення відноситься до апостольських часів. Про нього згадується в Апостольських постановах. З II століття збереглося свідоцтво святителя Климента Олександрійського про святкування Хрещення Господнього.

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Водохреща: як підготуватися до купання в ополонці

Свято належить до числа дванадесятих – головних церковних свят. Воно присвячене хрещенню в водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іван Хреститель.

Як свідчить Біблія, під час хрещення Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято й називається Богоявленням.

У цей день обряди українців пов’язані з водою: вранці обов’язково йшли до церкви, де після святкового богослужіння відбувалося урочисте освячення води, яке називали великим.

Ще воду освячують на берегах водойм: річок, озер. В льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священик занурював хрест. До нас прийшла традиція купатися в цій крижаній ополонці.

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Освячену на Водохреще воду зазвичай вважають панацеєю від хвороб.

Що не можна робити на Водохреща?

  • Не можна набирати багато води, яка, як вважається, на Водохреща набуває цілющих властивостей;
  • Не можна лаятися і сваритися;
  • Не можна прибирати, в’язати шити, важко працювати. Не можна прати.
  • У водохресний Святу Вечерю і на саме Хрещення не можна давати гроші в борг. Краще нічого не виносити з дому та не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.

Народні прикмети на Водохреща

  • Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні – просо, а на півночі – гречка.
  • Якщо в цей день ясна і холодна погода – до посушливого літа, похмура і сніжна – до хорошого урожаю.
  • На Йордан сніг йде – до врожаю, а ясний день – до неврожаю.
  • Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то в селі буде велика смертність дітей, граки – біда для молоді, а гуси – для літніх людей.
  • Під час освячення води йде сніг – добре будуть роїтися бджоли і колоситься хліба.
  • Якщо вдень іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.
  • Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.
  • Якщо сонячно, то хліба буде досить.
  • На Водохреща день теплий, значить буде хліб темний.
  • Лапатий сніг – до врожаю.

Варто зазначити, що в ПЦУ назвали міфом твердження, що освячена вода в ополонці може позбавити людину від гріхів. В церкві закликали не підміняти купанням молитву і сповідь.