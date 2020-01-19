Про це розповідають #Букви.
Початок свята Богоявлення відноситься до апостольських часів. Про нього згадується в Апостольських постановах. З II століття збереглося свідоцтво святителя Климента Олександрійського про святкування Хрещення Господнього.
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Свято належить до числа дванадесятих – головних церковних свят. Воно присвячене хрещенню в водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іван Хреститель.
Як свідчить Біблія, під час хрещення Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято й називається Богоявленням.
У цей день обряди українців пов’язані з водою: вранці обов’язково йшли до церкви, де після святкового богослужіння відбувалося урочисте освячення води, яке називали великим.
Ще воду освячують на берегах водойм: річок, озер. В льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священик занурював хрест. До нас прийшла традиція купатися в цій крижаній ополонці.
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Освячену на Водохреще воду зазвичай вважають панацеєю від хвороб.
Що не можна робити на Водохреща?
- Не можна набирати багато води, яка, як вважається, на Водохреща набуває цілющих властивостей;
- Не можна лаятися і сваритися;
- Не можна прибирати, в’язати шити, важко працювати. Не можна прати.
- У водохресний Святу Вечерю і на саме Хрещення не можна давати гроші в борг. Краще нічого не виносити з дому та не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.
Народні прикмети на Водохреща
- Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні – просо, а на півночі – гречка.
- Якщо в цей день ясна і холодна погода – до посушливого літа, похмура і сніжна – до хорошого урожаю.
- На Йордан сніг йде – до врожаю, а ясний день – до неврожаю.
- Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то в селі буде велика смертність дітей, граки – біда для молоді, а гуси – для літніх людей.
- Під час освячення води йде сніг – добре будуть роїтися бджоли і колоситься хліба.
- Якщо вдень іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.
- Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.
- Якщо сонячно, то хліба буде досить.
- На Водохреща день теплий, значить буде хліб темний.
- Лапатий сніг – до врожаю.
Варто зазначити, що в ПЦУ назвали міфом твердження, що освячена вода в ополонці може позбавити людину від гріхів. В церкві закликали не підміняти купанням молитву і сповідь.