Сьогодні, 19 січня, українці відзначають завершальне свято різдвяного циклу - Водохреща, або Йордан. А ще сьогодні святкують Богоявлення.

Про це розповідають #Букви.

Початок свята Богоявлення відноситься до апостольських часів. Про нього згадується в Апостольських постановах. З II століття збереглося свідоцтво святителя Климента Олександрійського про святкування Хрещення Господнього.

Свято належить до числа дванадесятих – головних церковних свят. Воно присвячене хрещенню в водах річки Йордан Ісуса Христа, яке здійснив пророк Іван Хреститель.

Як свідчить Біблія, під час хрещення Ісуса з неба у вигляді голуба зійшов Святий Дух і пролунав голос Божий, тому свято й називається Богоявленням.

У цей день обряди українців пов’язані з водою: вранці обов’язково йшли до церкви, де після святкового богослужіння відбувалося урочисте освячення води, яке називали великим.

Ще воду освячують на берегах водойм: річок, озер. В льоду вирубували ополонку у вигляді великого хреста, куди священик занурював хрест. До нас прийшла традиція купатися в цій крижаній ополонці.

Освячену на Водохреще воду зазвичай вважають панацеєю від хвороб.

Що не можна робити на Водохреща?

Не можна набирати багато води, яка, як вважається, на Водохреща набуває цілющих властивостей;

Не можна лаятися і сваритися;

Не можна прибирати, в’язати шити, важко працювати. Не можна прати.

У водохресний Святу Вечерю і на саме Хрещення не можна давати гроші в борг. Краще нічого не виносити з дому та не роздавати. Інакше весь рік будете жити в бідності.

Народні прикмети на Водохреща

Якщо все небо буде похмурим, то всякому хлібу родитися добре; якщо ж тільки на сході, то добре вродить жито, на півдні – просо, а на півночі – гречка.

Якщо в цей день ясна і холодна погода – до посушливого літа, похмура і сніжна – до хорошого урожаю.

На Йордан сніг йде – до врожаю, а ясний день – до неврожаю.

Якщо йдучи на Йордан, пролетять поперед горобці, то в селі буде велика смертність дітей, граки – біда для молоді, а гуси – для літніх людей.

Під час освячення води йде сніг – добре будуть роїтися бджоли і колоситься хліба.

Якщо вдень іній, то у відповідний день (такого ж числа) треба сіяти пшеницю.

Якщо в цей день зоряна ніч, то вродять горіхи і ягоди.

Якщо сонячно, то хліба буде досить.

На Водохреща день теплий, значить буде хліб темний.

Лапатий сніг – до врожаю.

Варто зазначити, що в ПЦУ назвали міфом твердження, що освячена вода в ополонці може позбавити людину від гріхів. В церкві закликали не підміняти купанням молитву і сповідь.