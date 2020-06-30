У вівторок, 30 червня, в Україні відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Для участі у тестуванні зареєстровано майже 370 тисяч учасників. Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10:50.

Для уникнення скупчень біля входу до пункту тестування допуск учасників до пункту розпочинатиметься о 9:50. У запрошенні-перепустці кожного учасника зазначено проміжок часу, протягом якого йому рекомендовано прибути до пункту тестування і пройти процедуру допуску.

Перед входом до пункту тестування учасникам вимірятимуть температуру тіла та перевірять наявність ознак респіраторного захворювання.

Учасникам ЗНО необхідно обов’язково роздрукувати запрошення-перепустку, що розміщена на інформаційній сторінці учасника. Також для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в Сертифікаті.

Крім того, учасникам рекомендовано взяти із собою 2–3 ручки з чорнилом насиченого чорного кольору та пляшечку з питною водою без етикетки.