Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, вночі в західних областях дощі, на Закарпатті сильні дощі, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; вдень в більшості областей невеликий дощ.
Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман.
На високогір’ї Карпат протягом доби будуть сильні пориви вітру – 25-28 м/с.
Температура вночі + 3-8 °C, вдень + 7-12 °C, на півдні країни місцями + 13-15 °C.
- Раніше повідомлялося, що у неділю, 22 грудня, в Україні прогнозується до +14 градусів тепла.