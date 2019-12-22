Сьогодні, 22 грудня, по всій території України прогнозуються дощі.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вночі в західних областях дощі, на Закарпатті сильні дощі, в горах з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів; вдень в більшості областей невеликий дощ.

Вночі та вранці в Україні, крім західної частини, місцями туман.

На високогір’ї Карпат протягом доби будуть сильні пориви вітру – 25-28 м/с.

Температура вночі + 3-8 °C, вдень + 7-12 °C, на півдні країни місцями + 13-15 °C.