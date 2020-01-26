Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил (ООС).
“Зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське, застосувавши БМП, гранатомети різних систем та заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм“, – зазначається у повідомленні.
В результаті прицільного вогню російсько-окупаційних військ, вранці один наш військовий отримав поранення несумісні з життям.
У штабі ООС підкреслили, що у відповідь на таку активність з боку ворога, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню з забороненого озброєння.
- 25 січня російсько-окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Поранення отримав один український військовослужбовець.