Сьогодні вранці в зоні проведення бойових дій на Донбасі в результаті прицільного вогню з боку російсько-окупаційний військ смертельні поранення отримав український боєць.

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил (ООС).

“Зранку 26 січня, коли вільні від чергування військовослужбовці готувалися до недільного богослужіння, окупанти здійснили потужний обстріл позицій українських захисників у районі населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське, застосувавши БМП, гранатомети різних систем та заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм“, – зазначається у повідомленні.

В результаті прицільного вогню російсько-окупаційних військ, вранці один наш військовий отримав поранення несумісні з життям.

У штабі ООС підкреслили, що у відповідь на таку активність з боку ворога, українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню з забороненого озброєння.