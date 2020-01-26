Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я у Facebook.
“Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені і укомплектовані інфрачервоними термометрами … Такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну”, – йдеться у повідомленні.
У МОЗ також наголосили, що Всесвітня організація охорони здоров’я в суботу оновила рекомендації щодо скринінгу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
Так, початкові симптоми нового коронавірусу — це, передусім, лихоманка, при цьому у деяких спостерігається кашель, утруднення в грудях і задишка. Сканування деяких пацієнтів показало наявність рідини в легенях, що є типовим для вірусної пневмонії.
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
- 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
- Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.