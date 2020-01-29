Сьогодні в Європарламенті відбудеться голосування щодо Brexit

Про це повідомляється в порядку денному Європарламенту.
Так, з 15:00 до 18:00 пройдуть дебати щодо даного питання, а після буде відведено 15 хвилин на голосування.
Для затвердження угоди необхідна проста більшість голосів євродепутатів. Документ вже схвалений профільним комітетом Європарламенту.
Потім Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.
Нагадаємо, що 24 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав проєкт закону про вихід країни з Європейського союзу.
- 22 січня Палата лордів Великобританії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit).
- 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.
- 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великобританії зі складу Європейського союзу (Brexit).