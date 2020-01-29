Сьогодні в Європарламенті відбудеться голосування щодо Brexit

Сьогодні, 29 січня, в Європейському парламенті відбудеться голосування за угоду щодо виходу Великобританії з Євросоюзу.

Про це повідомляється в порядку денному Європарламенту.

Так, з 15:00 до 18:00 пройдуть дебати щодо даного питання, а після буде відведено 15 хвилин на голосування.

Для затвердження угоди необхідна проста більшість голосів євродепутатів. Документ вже схвалений профільним комітетом Європарламенту.

Потім Рада ЄС завершить процес ратифікації, проголосувавши кваліфікованою більшістю голосів. Це голосування відбудеться 30 січня.

Нагадаємо, що 24 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав проєкт закону про вихід країни з Європейського союзу.