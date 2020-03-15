Сьогодні, 15 березня, в Харківській області відбудуться довибори до Верховної Ради.

Про це повідомляється на сайті ЦВК.

Так, вибори пройдуть на 179-му окрузі у Харківській області, який охоплює Лозовський, Красноградський, Кегичівський, Зачепилівський, Сахновщинський райони.

Виборчі дільниці працюватимуть з 08:00 до 20:00.

Вибори були оголошені у зв’язку з призначенням обранця від цього округу Олексія Кучера на посаду голови Харківської облдержадміністрації.

До виборчого бюлетеня включено 37 кандидатів. З них 27 осіб є висуванцями політичних партій, 10 – самовисуванці.

Проголосувати зможуть 150422 жителя. На території округу діють 189 виборчих дільниць.