Сьогодні, 5 січня, в Хорватії проходить другий тур президентських виборів.

Про це повідомляє агентство Euronews.

Виборці зроблять вибір між діючим консерватором Коліндою Грабар-Кітарович і її лівим суперником – колишнім прем’єр-міністром Зораном Мілановічем.

Варто відзначити, що з 1 січня країна головує в Раді Європейського союзу.

Другий тур випав на середину святкового тижня, коли тисячі хорватів традиційно відправляються на лижах через кордон в Італію, поки неясно, як це вплине на результат.

Користувачі соцмереж відстежують вибори за допомогою хештега #izboriRH.

Близько 3,8 мільйона виборців мають право проголосувати.