Про це повідомляє агентство Euronews.
Виборці зроблять вибір між діючим консерватором Коліндою Грабар-Кітарович і її лівим суперником – колишнім прем’єр-міністром Зораном Мілановічем.
Варто відзначити, що з 1 січня країна головує в Раді Європейського союзу.
Другий тур випав на середину святкового тижня, коли тисячі хорватів традиційно відправляються на лижах через кордон в Італію, поки неясно, як це вплине на результат.
Користувачі соцмереж відстежують вибори за допомогою хештега #izboriRH.
Близько 3,8 мільйона виборців мають право проголосувати.
- 22 грудня в Хорватії пройшов перший тур президентських виборів.