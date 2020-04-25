25 квітня в багатьох країнах відзначають відносно нове сімейне свято - День дочки. Традиції свята говорять про те, що це ще один привід провести цей день у колі рідних і близьких.

#Букви зібрали цікаві факти про це свято.

Про витоки свята практично нічого не відомо. Його святкують так, як День батька і День матері, як ще один привід провести час у колі сім’ї: з рідними і близькими серцю людьми.

За однією з версій, оскільки в деяких східних країнах народження дочки умовно прирівнюється трагедії, то святкування Дня дочки в якоюсь мірою стало певним культурним посилом для усвідомлення важливості дочок, як повноцінних членів сімей.

У світі немає єдиної дати святкування цього дня. Наприклад, в Сполучених Штатах це 26 вересня. Також в США є ще один подібне свято – День батька і матері. Його святкують у другу неділю жовтня.

У 2012 році ООН проголосила 11 жовтня Міжнародним днем дівчаток.

В Індії 24 січня відзначають Національний день дівчаток.

Крім Дня дочки також існує Міжнародний день дочки. Його відзначають в четверту неділю вересня. У 2020 році це 27 вересня.

У цей день прийнято вітати дочок, проводити з ними більше часу, дарувати символічні пам’ятні подарунки.