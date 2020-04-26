Сьогодні, 26 квітня, у світі відзначають День інтелектуальної власності. Цей день відзначається щорічно, починаючи з 2001 року.

Про це розповідають #Букви.

Генеральна асамблея Всесвітньої організації інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO) в жовтні 1999 року за пропозицією Китаю вирішила заснувати це свято.

У цей день традиційно проводяться тематичні заходи, акції та кампанії для того, щоб привернути увагу світової громадськості до проблем, з якими стикається Всесвітня організація інтелектуальної власності при вирішенні поставлених перед нею завдань, а також з метою інформування суспільства про те, що являє собою інтелектуальна власність, і яким чином її захист важливий для прогресу.

Щороку День інтелектуальної власності присвячуються певній темі.

2001-й рік пройшов під девізом “Сьогодні створюється майбутнє”. Темою 2009-го було “зелені інновації”. У 2020 році кампанія також присвячена ролі інновацій у забезпеченні “зеленого” майбутнього.