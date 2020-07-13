Про це розповідають #Букви.
У США – День картоплі-фрі, День квасолі з сосисками, в Казахстані – День працівника Комітету національної безпеки, в Пакистані – День мучеників, у Чорногорії – День державності, в Японії – Свято Бон (день поминання покійних).
У 1923 році на схилі гори Маунт-Лі над каліфорнійськими пагорбами з’явився напис Hollywood.
У 1923 році в Англії заборонили продавати алкоголь особам молодше 18 років.
У 1938 році в Бостоні відкрився перший в світі телетеатр.
У 1949 році в цей день Папа римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, свідомо і добровільно вступив до лав компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.
Церковне свято
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа. Це день прощення і примирення.
У цей день не можна свариться, ображатися і пліткувати.
Прикмети на 13 липня
- Зірки мерехтять яскраво, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза;
- багато роси – до спекотної погоди;
- хмари жовтого кольору – до дощу.
13 липня іменини у Петра, Андрія, Якова, Івана, Пилипа, Томи, Матвія, Тадея, Степана, Софронія і Михайла.