13 липня світ відзначає Міжнародний день купання голяка, День пошуку за рогом і Міжнародний день головоломки.

Про це розповідають #Букви.

У США – День картоплі-фрі, День квасолі з сосисками, в Казахстані – День працівника Комітету національної безпеки, в Пакистані – День мучеників, у Чорногорії – День державності, в Японії – Свято Бон (день поминання покійних).

У 1923 році на схилі гори Маунт-Лі над каліфорнійськими пагорбами з’явився напис Hollywood.

У 1923 році в Англії заборонили продавати алкоголь особам молодше 18 років.

У 1938 році в Бостоні відкрився перший в світі телетеатр.

У 1949 році в цей день Папа римський Пій XII оголосив, що будь-який католик, свідомо і добровільно вступив до лав компартії або іншим чином підтримує її, буде відлучений від церкви.

Церковне свято

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять Дванадцяти апостолів – учнів Ісуса Христа. Це день прощення і примирення.

У цей день не можна свариться, ображатися і пліткувати.

Прикмети на 13 липня

Зірки мерехтять яскраво, а вранці небо затягується хмарами – опівдні буде сильна гроза;

багато роси – до спекотної погоди;

хмари жовтого кольору – до дощу.

13 липня іменини у Петра, Андрія, Якова, Івана, Пилипа, Томи, Матвія, Тадея, Степана, Софронія і Михайла.