Сьогодні, 10 травня, в Україні і світі відзначають День матері.

#Букви розповідають історію та традиції свята.

У 17 столітті у Великій Британії існувало свято “Материнська неділя”. Але сучасний День матері налічує понад 100 років і його історія почалася у 1907 році.

У американки Анни Джарвіс, яка мешкала в штаті Вірджинія, передчасно померла мама, і дівчина вирішила звернутися до державної влади щодо затвердження свята.

У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом. А через 4 роки вже усі Штати визнали це свято.

Зараз День матері святкують більш ніж в 50 країнах світу і в Україні теж.

День матері в Україні, як і в більшості країн, відзначають у другу неділю травня, в Білорусі – 14 жовтня, в Росії – в останню неділю листопада, в Грузії – 3 березня, в Польщі – 26 травня, в близькосхідних країнах – 21 березня.

У християн травень вважається місяцем Пречистої Діви Марії – матері спасителя Ісуса Христа.

В Україні вперше відсвяткували День матері у 1930 році у Львові. Але в 1940-х роках свято скасували. Офіційно в Україні його заснували указом президента від 10 травня 1999 року.

У цей день прийнято вітати мам, бабусь, говорити їм слова подяки за колосальне терпіння, сили і нескінченну любов, яку вони дарують своїм дітям.