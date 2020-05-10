#Букви розповідають історію та традиції свята.
У 17 столітті у Великій Британії існувало свято “Материнська неділя”. Але сучасний День матері налічує понад 100 років і його історія почалася у 1907 році.
У американки Анни Джарвіс, яка мешкала в штаті Вірджинія, передчасно померла мама, і дівчина вирішила звернутися до державної влади щодо затвердження свята.
У 1910 році штат Вірджинія першим визнав День матері офіційним святом. А через 4 роки вже усі Штати визнали це свято.
Зараз День матері святкують більш ніж в 50 країнах світу і в Україні теж.
День матері в Україні, як і в більшості країн, відзначають у другу неділю травня, в Білорусі – 14 жовтня, в Росії – в останню неділю листопада, в Грузії – 3 березня, в Польщі – 26 травня, в близькосхідних країнах – 21 березня.
У християн травень вважається місяцем Пречистої Діви Марії – матері спасителя Ісуса Христа.
В Україні вперше відсвяткували День матері у 1930 році у Львові. Але в 1940-х роках свято скасували. Офіційно в Україні його заснували указом президента від 10 травня 1999 року.
У цей день прийнято вітати мам, бабусь, говорити їм слова подяки за колосальне терпіння, сили і нескінченну любов, яку вони дарують своїм дітям.
- Раніше #Букви розповідали про секрети мам дорослих дітей.