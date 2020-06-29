29 червня червня в світі відзначають День обіймів, День впровадження Нобелівської премії і Міжнародний день тропіків.

Про це розповідають #Букви.

Пам’ятні дати 29 червня

1174 – українське місто Полтава було вперше згадане в Іпатіївському літописі.

1916 – відбувся перший політ авіакомпанії “Боїнг”.

1958 – збірна Бразилії вперше стала чемпіоном світу з футболу.

1964 – американець Роберт Адлер запатентував пульт дистанційного керування телевізором.

1974 – британський хіт-парад очолив французький співак Шарь Азнавур з піснею “She”.

1995 – в результаті краху супермаркету в Сеулі загинули 502 людини.

Яке сьогодні церковне свято

29 червня в Православній церкві вшановують пам’ять святителя Тихона. Йому моляться ті, хто чимось наляканий, потребує спокою.

Що сьогодні не можна робити

З 29 червня закінчуються посівні роботи. У цей день не можна сіяти і робити що-небудь важливе. Не бажано також в цей день знайомитися.



Прикмети на 29 червня

Якщо ввечері і вночі видно білясту смужку Чумацького шляху – буде сонячно. Якщо папороть з ранку звернула листя – день буде спекотним. Якщо у гвоздики, польового в’юна, або кульбаби закриті квітки – буде негода.

29 червня іменини у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія.