Про це розповідають #Букви.
Пам’ятні дати 29 червня
1174 – українське місто Полтава було вперше згадане в Іпатіївському літописі.
1916 – відбувся перший політ авіакомпанії “Боїнг”.
1958 – збірна Бразилії вперше стала чемпіоном світу з футболу.
1964 – американець Роберт Адлер запатентував пульт дистанційного керування телевізором.
1974 – британський хіт-парад очолив французький співак Шарь Азнавур з піснею “She”.
1995 – в результаті краху супермаркету в Сеулі загинули 502 людини.
Яке сьогодні церковне свято
29 червня в Православній церкві вшановують пам’ять святителя Тихона. Йому моляться ті, хто чимось наляканий, потребує спокою.
Що сьогодні не можна робити
З 29 червня закінчуються посівні роботи. У цей день не можна сіяти і робити що-небудь важливе. Не бажано також в цей день знайомитися.
Прикмети на 29 червня
Якщо ввечері і вночі видно білясту смужку Чумацького шляху – буде сонячно. Якщо папороть з ранку звернула листя – день буде спекотним. Якщо у гвоздики, польового в’юна, або кульбаби закриті квітки – буде негода.
29 червня іменини у Євтропія, Петра, Михайла, Єфрема, Костянтина і Тигрія.