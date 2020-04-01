Сьогодні, 1 квітня, у світі відзначають День сміху та жартів, який ще називають Днем дурня.

Про це розповідають #Букви.

Історію походження свята пов’язують з переходом на григоріанський календар, запроваджений Папою Римським Григорієм в 1582 році.

Новий рік в Середні століття святкувався не 1 січня, а в кінці березня, до того, як в 1563-1564 роках король Карл IX реформував у Франції календар. Тому новорічний тиждень починався 25 березня і закінчувався 1 квітня. Але деякі люди продовжували святкувати новорічний тиждень за старим стилем. Інші над ними сміялися і дарували їм “дурні” подарунки.

Ще є версія, що в перший день квітня в Стародавньому Римі святкували день весняного рівнодення, в інших регіонах – Великдень. Оскільки обидва свята були символами нового природного року, то їх відзначали весело.

В кінці лютого в Стародавньому Римі відзначали День дурнів, а в Стародавній Індії 31 березня – свято жартів Холі. В Ірландії був звичай обманювати людей в перший квітневий день.

В Україні День сміху з’явився приблизно з кінця XVIII століття. Його “завезли” іноземці.

Цікаві жарти з різних країн

Британська телерадіокомпанія ВВС у 1957 році повідомила про небувалий урожай спагетті в Швейцарії. “Неймовірний урожай” вдалося зібрати завдяки тому, що зима була дуже теплою, а ще повністю зник шкідник – спагетті-довгоносик.

На відео швейцарська сім’я збирала макарони прямо з дерев і складала їх в кошики.

А у 1980 році повідомила, що на Біг Бен встановлять цифровий дисплей.

У Фінляндії прийнято давати друзям смішні доручення, наприклад: принести скляний плуг, попросити у сусідів кутомір для гною.

У Нідерландах розігрують “новинами, прочитаними в ЗМІ”.

У Німеччині та Австрії батьки посилають дітей в аптеку за пташиним молоком, зозулиним маслом або комариним жиром.

Burger King у 1998 році опублікувала рекламну про те, що придумали бургер для шульги.

У 1949 році в Новій Зеландії ведучий радіо заявив, що на Окленд насувається гігантський рій диких ос, завширшки не менше милі. Щоб убезпечити себе він порадив прибрати з дому весь цукор та солодощі, а перед виходом на вулицю – заправляти штани в шкарпетки. Багато людей так і робили. Але цей випадок спонукав уряд країни ось уже майже 60 років видавати урядовий меморандум з проханням утриматися від жартів 1 квітня.