Щорічно в перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей.

Про це розповідають #Букви.

Міжнародний день захисту дітей заснували у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Відзначати почали з 1950 року.

У 1959 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Декларацію прав дитини, в якій визначені соціальні і правові принципи захисту дітей. Але ця декларація мала лише декларативний та рекомендаційний характер.

Варто зазначити, що захист дітей завжди викликав пильну увагу з боку міжнародного співтовариства. Ще в 1924 році Ліга Націй прийняла Женевську декларацію прав дитини. У той час права дітей розглядалися, як правило, в контексті заходів, які необхідно було прийняти щодо рабства, торгівлі дітьми та дитячої праці.

20 листопада 1989 року Генасамблея ООН прийняла Конвенцію про права дитини, яку вважають “світовою конституцією” для дітей. Україна ратифікувала цю Конвенцію 27 вересня 1991. Право дитини на життя та охорону здоров’я гарантовано Основами законодавства про охорону здоров’я та Законом України “Про охорону дитинства”.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з Указом Президента №568/98 від 30 травня 1998 року. Указ був виданий “на підтримку ініціативи Міністерства України у справах сім’ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду соціального захисту матерів і дітей” Україна – дітям “та інших громадських організацій”.

Також сьогодні – в перший день літа – Всесвітній день батьків, який був проголошений резолюцією 66/292 Генеральної Асамблеї ООН у 2012 році.