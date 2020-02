Про це повідомляється на сайті ЮНЕСКО.

Цей день був заснований Генеральною Асамблеєю ООН 22 грудня 2015 року. Він покликаний нагадати про важливу роль жінок у науці і технологіях.

В ЮНЕСКО зазначають, що на сьогоднішній день кількість дівчаток, які отримують середню освіту, значно зросла, але при цьому вони не завжди мають рівні можливості для здобуття вищої освіти за своїм вибором. Упередження, соціальні стереотипи і очікування впливають на якість одержуваної ними освіти і предметів, особливо коли це стосується освіти у сферах науки, техніки та математики (STEM).

Згідно глобальної доповіді ЮНЕСКО “Cracking the code: Girls’ and women’s education in STEM”, в усьому світі тільки 35% студентів STEM в вищих навчальних закладах – жінки, і тільки 3% жінок у вищих навчальних закладах вибирають дослідження в області інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ),

Наприклад, в Латинській Америці 45% дослідників – жінки, що перевищує глобальний показник у 28%. Дослідження у сферах науки, технологій та інновацій розширилися, і останнім часом також ведеться розробка і реалізація політики і правил в університетах і дослідницьких центрах, спрямованих на запобігання дискримінації за статевою ознакою.

Згідно з дослідженням, проведеним інститутом Джини Девіс щодо гендеру в ЗМІ у 2015 році, лише 12 відсотків жіночих персонажів в кіно і на телебаченні працювали в сфері науки і техніки.

В ЮНЕСКО зазначають, що гендерно-чутлива освіта STEM повинна бути інтегрована в програми початкової освіти і підвищення кваліфікації вчителів на всіх рівнях.

Фото: Гендер в деталях