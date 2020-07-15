Народні депутати України на сьогоднішньому засіданні планують розглянути проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Про це свідчить порядок денний Верховної Ради на 15 липня.

Крім того, Парламент розгляне постанову про створення і ліквідацію районів, а також зміни до регламенту щодо графіка проведення пленарних засідань.

На порядку денному є і календарний план проведення четвертої сесії ВР дев’ятого скликання.

Крім цього, депутати мають намір обговорити законопроєкт про внесення змін до регламенту Верховної Ради, закони “Про статус народного депутата” і “Про комітети ВР” щодо причин відсутності нардепів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів.

Також запланований до розгляду проєкт постанови про призначення представників Ради до складу конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань.

Нардепи мають намір розглянути зміни до Бюджетного кодексу України (щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства в зв’язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи) і законопроєкт про медіацію.

До другого читання запропоновані законопроєкти про оборонні закупівлі і розвідку.

Рада планує розглянути і зміни до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва.