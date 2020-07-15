Про це свідчить порядок денний Верховної Ради на 15 липня.
Крім того, Парламент розгляне постанову про створення і ліквідацію районів, а також зміни до регламенту щодо графіка проведення пленарних засідань.
На порядку денному є і календарний план проведення четвертої сесії ВР дев’ятого скликання.
Крім цього, депутати мають намір обговорити законопроєкт про внесення змін до регламенту Верховної Ради, закони “Про статус народного депутата” і “Про комітети ВР” щодо причин відсутності нардепів на пленарних засіданнях і засіданнях комітетів.
Також запланований до розгляду проєкт постанови про призначення представників Ради до складу конкурсної комісії з обрання директора Державного бюро розслідувань.
Нардепи мають намір розглянути зміни до Бюджетного кодексу України (щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства в зв’язку з завершенням адміністративно-територіальної реформи) і законопроєкт про медіацію.
До другого читання запропоновані законопроєкти про оборонні закупівлі і розвідку.
Рада планує розглянути і зміни до Податкового кодексу України щодо підтримки і підвищення міжнародної конкурентоспроможності галузі відео- та кіновиробництва.
- Раніше Верховна Рада України перенаправила майже 1,3 млрд гривень на проведення виборів. Кошти перенаправили з Фонду по боротьбі з коронавірусом.