Сьогодні, 5 лютого, в кількох областях приріст сніжного покриву місцями може досягти 30-50 см.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях сильний сніг з дощем, пориви вітру 15-20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, заметіль, сніговий покрив може досягти 15 см.

У Кіровоградській, Дніпропетровській, на півдні Харківської, півночі Донецької і Луганської областей сніговий покрив досягне 30-50 см. У південних областях прогнозується сильний дощ, який перейде в мокрий сніг; сніговий покрив 10-15 см, пориви вітру 17-22 м/с.

У Києві сьогодні також очікуються сильні опади переважно у вигляді мокрого снігу, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с; сніговий покрив 5-10 см.