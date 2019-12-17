Про це повідомляє “Голос Америки”.

Уточнюється, що в цілому на оборону в США планують виділити суму в 738 мільярдів доларів.

Після прийняття Сенатом законопроект буде направлений на підпис президенту США Дональда Трампа.

Відзначається, що Сенат США контролюється Республіканською партією. Раніше орган проголосував за призупинення дебатів з приводу Закону про національну оборону.

Проект передбачає виділення для України 300 мільйонів доларів, серед яких в тому числі і допомога на будівництво берегових крилатих і протикорабельних ракет.

Також в проекті передбачено введення санкцій проти компаній, які беруть участь в російському енергетичному проекті “Північний потік – 2”.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що президент США Дональд Трамп доручив своїй команді з питань національної безпеки переглянути програму фінансування системи безпеки в Україні. У вересні в США розблокували програму військової допомоги Україні, яка передбачає виділення $391,5 млн для закупівлі озброєння та військової техніки.

10 грудня в Палаті представників Конгресу США озвучили звинувачення проти президента Дональда Трампа у справі про його імпічмент. Так американського лідера звинувачують у зловживанні владою. Йдеться про затримку військової допомоги Україні та тиск на Президента Володимира Зеленського з метою почати розслідування проти сина можливого конкурента Трампа на майбутніх виборах Джо Байдена. Також Трамп звинувачується в перешкоджанні роботі Конгресу під час розслідування його дій щодо України.