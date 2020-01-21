Сьогодні, 21 січня, у Сенаті США о 13:00 за місцевим часом (о 20:00 за Києвом) розпочнуться слухання у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Це третій раз в історії США, коли президенту загрожує імпічмент.

Що таке імпічмент?

Це процес, який дозволяє високопоставленим чиновникам уряду залучати інших посадових осіб (таких як судді, президент і члени кабінету) до відповідальності, якщо вони підозрюються в скоєнні злочинів під час перебування на посаді.

Ці злочини можуть включати “зраду, хабарництво або інші тяжкі злочини і проступки”.

Процес імпічменту – це політичний процес, а не кримінальний.

У чому звинувачується Трамп?

Йому пред’явлені дві статті звинувачень:

По-перше, його звинувачують в тому, що він звернувся за допомогою до уряду України, щоб переобратися на пост в листопаді 2020 року. Передбачається, що він “заморозив” мільйони доларів військової допомоги Україні.

За словами свідків, Трамп хотів, щоб Україна публічно оголосила про розслідування щодо Джо Байдена, щоб прибрати свого конкурента на виборах. Опитування показують, що Байден має перевагу над Трампом.

По-друге, після того, як Білий дім відмовився дозволити співробітникам давати показання на перших слуханнях щодо імпічменту в минулому році, демократи звинуватили Трампа в тому, що він перешкоджав роботі Конгресу (тієї частини уряду США, яка пише і вводить закони, і яка розслідує імпічмент).

Трамп заперечує будь-які правопорушення, і його адвокати кажуть, що “надумані” звинувачення є “небезпечним збоченням Конституції”.

Як буде відбуватися процес в Сенаті?

Конституція США трохи розпливчаста в цьому питанні. Але є загальні правила, засновані головним чином на судовому процесі у справі про імпічмент президента Ендрю Джонсона в 1868 році. Але в тому випадку президент майже зберіг свій пост.

Як будуть проходити судові процеси, вирішують дві особи: Мітч Макконнелл, лідер Сенату від республіканців, і його колега-демократ Чак Шумер.

Макконнелл хоче швидкого судового розгляду та виправдання для Трампа – він запропонував дати кожній стороні 24 години протягом двох днів для вступних заяв. І він також хоче, щоб було проведено голосування про те, чи слід взагалі приймати будь-які докази проти Трампа.

Шумер впевнений, що Макконнелл намагається перешкоджати оприлюдненню будь-яких доказів.

Під час слухань буде заборонено будь-що постити в соцмережі. Сенаторам також не дозволять спілкуватися один з одним в залі.

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Сенатори заслухають обидві сторони – прокурорів з Палати представників і юристів з Білого дому – а також інших свідків. Після цього у сенаторів будуть добу для обдумувань, а потім відбудеться голосування.

Варто зазначити, що для звільнення Трампа з посади вимагається 67 голосів в 100-місцевому Сенаті. Але оскільки в Сенаті всього 47 демократів і 53 республіканця, то очікується, що президент збереже свій пост.

Якщо ж Трамп позбудеться посади президента, то до присяги приведуть віце-президента Майка Пенса.

Крім того, 51 сенатор може проголосувати за те, щоб припинити процес розгляду.

Хто основні гравці?

Кожен сенатор, в тому числі Макконнелл, дав клятву, обіцяючи “неупереджене правосуддя” під час судового розгляду. Але Макконнелл – найбільш високопоставлений республіканець у Сенаті – минулого місяця сказав: “Я не неупереджений присяжний”, а також сказав, що він і його партія працюють рука об руку з Білим домом.

Макконнелл НЕ головує на суді – це буде робити глава Верховного суду Джон Робертс. При цьому 100 сенаторів в кінцевому підсумку будуть виконувати функції як судді, так і присяжних. Суддя Робертс повинен переконатися, що судовий процес відповідає заздалегідь встановленим правилам.

Група з семи демократів будуть виконувати функцію менеджерів по імпічменту – по суті, прокурори палати представників, які представлять свої доводи щодо імпічменту Сенату. До групи увійшли голова комітету з розвідки Адам Шифф і глава судового комітету Джеррі Надлер, на яких часто обрушается гнів Трампа.

В команду захисту президента увійдуть спеціальні прокурори у справі про імпічмент президента Білла Клінтона – Кен Старр і Роберт Рей. Також серед захисників адвокат Білого дому Пет Чиполлоне і особистий адвокат Трампа Джей Секули.

Чи виступить Трамп в Сенаті?

Трамп міг би постати перед самим Сенатом, але, швидше за все, його адвокати Чиполлоне і Секули, виступлять від його імені.

Вони, як і менеджери з імпічменту, зможуть допитати свідків і виступити зі вступними і заключними заявами.

Дональд Трамп дуже хоче, щоб Джо Байден дав свідчення на слуханнях. Демократи хочуть, щоб виступили і кілька високопоставлених чиновників Білого дому, включаючи колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона.

Але, можливо, свідків взагалі не буде, якщо республіканці вирішать, що процес був швидким. 51 голоси буде досить, щоб прийняти рішення, чи будуть заслухані свідки.

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Коли все це закінчиться?

Після того, як Палата представників представить сенату статті про імпічмент, – сенатори будуть присутні на сесії кожен день, крім неділі, поки не приймуть остаточне рішення.

Це означає, що чотири сенатора-демократа, які балотуються на пост президента – Берні Сандерс, Елізабет Уоррен, Емі Клобучар і Майкл Беннет – повинні будуть тимчасово залишити свої кампанії.

Судовий процес, ймовірно, триватиме кілька тижнів. У Білла Клінтона він зайняв майже місяць.

Демократи сподіваються, що результат буде підведений до лютого.