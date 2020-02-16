Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, по всій території країни опадів не прогнозуються, температура повітря протягом дня коливатиметься від +4 °C до +9 °C на заході і в центрі, від +2 °C до +4 °C на сході. Від +6 °C до +9 °C буде в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.

17 лютого Україну чекає значне потепління – до +15 °C в західних областях.