Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, по всій території країни опадів не прогнозуються, температура повітря протягом дня коливатиметься від +4 °C до +9 °C на заході і в центрі, від +2 °C до +4 °C на сході. Від +6 °C до +9 °C буде в Одеській, Херсонській, Миколаївській областях та в Криму.
17 лютого Україну чекає значне потепління – до +15 °C в західних областях.
- Раніше повідомлялося, що в день Святого Валентина, погода в більшості областей України очікується без опадів.
- Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україну йде потепління.