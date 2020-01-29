Сьогодні, 29 січня, в Україні вшановують пам'ять героїв бою під Крутами, який стався 29 січня 1918 року поблизу Ніжина на Чернігівщині.

Про це розказують #Букви.

Як відомо, бій під Крутами відбувся біля залізничної станції “Крути” поблизу селища Крути і села Пам’ятне, за 130 кілометрів на північний схід від Києва, 18 км на схід від Ніжина. Битва тривала п’ять годин між чотирьохтисячним підрозділом російської Червоної гвардії під керівництвом есера Михайла Муравйова та загоном з київських курсантів і козаків “Вільного козацтва”, яких було близько чотирьох сотень.

В кінці грудня 1917 більшовики радянської Росії почали відкриту агресію проти Української Народної Республіки (УНР), їх сильно дратувало проголошення незалежності України. Спочатку Москва створила так зване Українське червоне уряд зі столицею в Харкові, а потім послала війська з Москви, Пітера, Пскова, Смоленська. Більшовики заявили, що в Україні почалася “граджанская війна”.

З кінця грудня 1917 загін Першої Київської юнацької школи ім. Б. Хмельницького під командуванням сотника Гончаренка тримав оборону станції “Бахмач”, важливий залізничний вузол на кордоні УНР і Української РСР. 27 січня 1918 року до них прийшло підкріплення з Києва – 1-я сотня студентського куреня, куди увійшли добровольці – студенти Українського народного університету, Київського Університету Святого Володимира (нині ім. Шевченка), гімназистів старших класів українських гімназій на чолі з сотником Омельченком.

Вони зайняли оборону біля станції “Крути”. Вранці 29 січня 1918 року розпочався нерівний бій. Студенти змогли відбити кілька атак, але зазнали величезних втрат – 300 убитими, пораненими і полоненими. Командир Аверкій Гончаренко наказав відступити до ешелону, який чекав в 2 кілометрах. Відступаючи, частина студентів потрапила в оточення. Один взвод в темряві збився зі шляху і вийшов на ст. “Крути”, де стояли червоноармійці. 27 полонених юнаків розстріляли. Наймолодшим було по 16 років.

Варто зазначити, що більшовики не дозволили місцевим жителям поховати тіла загиблих хлопців.

Нагадаємо, що 22 січня 1918 року Універсалом Центральної Ради було проголошено незалежність Української Народної Республіки. Через рік, 22 січня 1919 року, в Києві на Софійській площі було проголошено Акт возз’єднання (об’єднання) українських земель в єдину Україну (а саме об’єднання УНР і ЗУНР, які виникли на уламках Російської і Австро-Угорської імперій).