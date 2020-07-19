Сьогодні, 19 липня, в Україні відзначають День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості.

Про це розповідають #Букви.

У США відзначають День пиріжків з малиновим варенням, в Лаосі – День незалежності, в Нікарагуа – День революції.

Пам’ятні дати 19 липня

У 1695 році вперше в світі було опубліковано оголошення про знайомство.

У 1814 році мореплавець, англієць Метью Фрайндерз в своїй науковій роботі вперше назвав Зелений континент Австралією.

У 1822 році перша в світі фотографія була зроблена французьким вченим Жозефом Ньепсом.

У 1900 році відкрилося Паризьке метро.

У 2003 році у Відні хірурги провели першу в світі операцію з пересадки мови. 42-річному пацієнтові, що страждав від злоякісної пухлини в ротовій порожнині, пересадили язик донора. Операція тривала 14 годин.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 19 липня вшановує пам’ять преподобного Сисоя Великого і мученика Єрмія Афінського. Вважалося, що на Сисоєв день особливі властивості набуває роса.

Що сьогодні не можна робити

До важливих справ слід підходити обдумано, інакше вони закінчаться провалом.

Сваритися з близькими.

Лихословити.

Народні прикмети:

Білий місяць блищить яскраво – до холодної погоди, але без дощу.

Зелений місяць – до дощу.

Місяць в серпанку – до похолодання.

Листя вже жовтіє – осінь буде ранньою.

19 липня іменини у Антона, Валентина, Архипа, Василя, Олександра, Інокентія, Гліба, Уляни, Віктора, Марфи (Марти) і Анатолія.