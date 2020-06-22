22 червня 1941 року почалася німецько-радянська війна, навіть не дивлячись на таємну угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) і тісне військово-економічне співробітництво між Німеччиною і СРСР.

Про це розповідають #Букви.

Німецько-радянська війна тривала з 22 червня 1941 по 8 травня 1945 року. Її бої стали одними з наймасштабніших у військовій історії ХХ століття. Саме Україна не тільки серед колишніх радянських республік, а й з усіх країн світу, зазнала найбільших втрат за роки тієї війни.

Прямі людські втрати України у Другій світовій війні склали 8-10 мільйонів осіб, загальні демографічні – понад 13 мільйонів. Поностью зруйновано понад 700 міст і селищ міського типу, майже 30 000 сіл.

Крім Німеччини, злочини проти українців під час Другої світової війни, здійснював і Радянський Союз. Так, в Західній Україні зазнали репресій понад 500 тис. українців, які боролися за незалежність. Радянський Союз депортував 230 тис. кримських татар, вірмен, болгар і греків.

О 04:00 22 червня 1941 року літаки 4-го повітряного флоту Люфтваффе почали бомбити “об’єкту №12” – Київ.

Бомби впали на житлові райони, промислові та військові об’єкти, на казарми НКВД і військове училище на Печерську, машинобудівний завод “Більшовик”, на електростанції, на авіазавод №43, залізничний вокзал, військові аеродроми Борисполя, Гостомеля, Жулян і на багато інших об’єктів.