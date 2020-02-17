У понеділок, 17 лютого, синоптики обіцяють мінливу хмарність, без опадів, температура повітря в західних регіонах підніметься до +15 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці у східній частині та в Карпатах туман, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в східній частині вночі -4-9 °С, вдень + 2-7 °С; на решті території вночі -0-5 °С, в західних і північних областях від 3 °С до + 2 °С, вдень + 6-11 °С, на крайньому заході країни + 12-15 °С.

Синоптики попереджають про небезпеку сходження лавин у горах Івано-Франківської області.

Раніше в ДСНС попередили киян про сильні пориви вітру до кінця доби і вранці, 17 лютого.