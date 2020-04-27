27 квітня в Україні без опадів, лише у східній частині країни місцями дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, у східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі +1-6 °C, в західних, північних і більшості центральних областей на поверхні грунту, в Карпатах і в повітрі, заморозки 0-3 °C; температура вдень +11-16 °C, на Закарпатті та півдні Одещини до +19 °C.

28-29 квітня в Україні мінлива хмарність, у західних областях вдень 29 квітня невеликий дощ, місцями гроза. Температурі 28 квітня днем +13-18 °C, на заході України +16-21 °C; 29 квітня вдень +18-23 °C.