Сьогодні, 7 травня, в Україні пройдуть дощі, місцями сильні, в західній частині пориви вітру 15-20 м/с. Температура в Україні +10-15 °C; в східних і більшості південних областей вдень +16-22 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

“В Україні 7 травня хмарно з проясненнями. Помірні, місцями в північних, вночі і в західних областях, вдень у Вінницькій значні дощі, на півдні та сході країни невеликі дощі. Вітер південно-західний з переходом на Правобережжі на північно-західний, 7-12 м/с, в західній частині пориви 15-20 м/с. Температура в Україні 10-15 °C, у східних і більшості південних областей вдень 16-21 °C. На високогір’ї Карпат вдень помірний мокрий сніг, температура вдень +1-6 °C “, – йдеться у повідомленні.