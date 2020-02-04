Сьогодні, 4 лютого, в Україні на Закарпатті та в Івано-Франківській області прогнозуються сильні дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Вночі 5 лютого сильний сніг (приріст снігового покриву 10-20, в горах 35-40 см); пориви вітру 15-20 м/с (в горах 25 м/с), хуртовини, на дорогах снігові замети, ожеледиця.

Опади у вигляді мокрого снігу пройдуть в Рівненській, Львівській, Тернопільській, Волинській та Вінницькій областях. Дощі прогнозуються в Житомирській, Київській, Сумській та Одеській областях. На решті території буде мінлива хмарність.

Також на більшій частині території країни температура буде коливатися від +3 °C до + 5 °C, на півдні – до +10 °C.

5-6 лютого в центральних областях значний сніг, у східних областях значний сніг з дощем, у південних областях значний дощ з переходом в мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 10-15 см; місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; пориви вітру 17-22 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини; на дорогах ожеледиця; на Кіровоградщині та Дніпропетровщині сильний сніг, утворення снігового покриву висотою 20-25 см, снігові замети.

У ГСЧС попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до проблем з електропостачанням, заторів на дорогах.