Сьогодні в Україні святкують День Конституції. Ця дата відзначається щорічно в честь прийняття Основного закону в 1996 році.

Про це повідомляють #Букви.

Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції.

28 червня 1996 року Верховна Рада прийняла першу Конституцію незалежної України. Тоді народні депутати працювали над проєктом Основного закону в сесійній залі всю ніч з 27 на 28 червня.

За свою історію Конституція України пережила кілька змін. У 2004 році за президента Леоніда Кучми була прийнята конституційна реформа, яка визначала Україну як країну з парламентсько-президентською формою правління. Зміни до конституції вступили в силу у 2006 році. Однак у 2010 році Конституційний Суд України скасував цю реформу, повернувши країну до президентсько-парламентської форми правління.

У 2014 році постало питання про скасування рішення Конституційного Суду, прийнятого у 2010 році. 21 лютого Верховна Рада прийняла закон про зміни до Конституції, що вносять в неї положення від 2004 року. Після цього форма правління в Україні була повернута до парламентсько-президентської.

Чинна Конституція України складається з 14 розділів. 166 статей зібрані в 13 розділів, а розділ ⅩⅤ містить 16 перехідних положень.

Положення Конституції України

Верховна Рада України є єдиним органом законодавчої влади в Україні.

Президент України визначається Конституцією як глава держави. Він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції, прав і свобод людини і громадянина.

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України.

На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом, а також не допускається розташування іноземних військових баз.

Територіальний устрій

Відповідно до ст. 133 розділу “Територіальний устрій” Україна складають: Автономна Республіка Крим, Вінницька область, Волинська область, Дніпропетровська область, Донецька область, Житомирська область, Закарпатська область, Запорізька область, Івано-Франківська область, Київська область, Кіровоградська область, Луганська область, Львівська область , Миколаївська область, Одеська область, Полтавська область, Рівненська область, Сумська область, Тернопільська область, Харківська область, Херсонська область, Хмельницька область, Черкаська область, Чернігівська область, Чернівецька область, міста Київ та Севастополь. Міста Київ і Севастополь мають спеціальний статус (державного підпорядкування), визначений відповідними законами України.