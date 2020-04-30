Про це розповідають #Буквы.

День прикордонника відзначається щорічно 30 квітня, починаючи з 2018 року.

У 1992 році свято День прикордонника був встановлений 4 листопада. Однак, багато хто служив у радянських прикордонних військах, продовжували святкувати його 28 травня.

З 2003 року президент Леонід Кучма встановив дату свята 28 травня.

У 2018 року святкування Дня прикордонника перенесли – на 30 квітня. День присвячений подіям 1918 року, коли під час російсько-української війни, армія УНР вийшла на кордон України і встановила на ньому державні символи.

Як відомо, 9 лютого 1918 року, в Бресті був підписаний Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина, Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою. Однією з умов договору було надання Німеччиною і Австро-Угорщиною військової допомоги для визволення України від більшовиків.

Полковник Сікевич, який очолював слов’янську групу окремої Запорізької дивізії армії УНР, так сказав про події квітня 1918 року, коли вдалося звільнити велику частину Донбасу і вийти на міжнародно визнаний кордон з Росією і тодішнім Доном: “Тут, фактично так би мовити на дотик, відчув, як відокремлюються землі України від чужих земель. Пізніше козаки принесли два високих стовпи, вималювалася їх жовто-блакитною фарбою, яку знайшли на станції, на кожному із стовпів намалювали тризуб, а під ним написали “Українська Народна Республіка”. Священик відслужив молебень, окропив святою водою прапори, і коли козаки вгору стовпи підняли і закопали в землю – музика заграла, заграв наш гімн – гімн України. Гармати дали салют, а козаки крикнули потужне “Слава!”.

20 березня 1918 року на засіданні уряду Української Народної Республіки було прийнято рішення про створення Окремого корпусу прикордонної охорони, а його командувачем призначений полковник Володимир Желіховський. Головними завданнями прикордонної охорони тоді були: протидія економічній контрабанді; недопущення провезення зброї і боєприпасів; недопущення проникнення на територію новоствореної держави небезпечного антиукраїнського політичного і кримінального елементів.

Протягом 1918 року державні кордони УНР були визнані міжнародними угодами з усіма сусідніми країнами, а також державними утвореннями, що виникли на тлі розпаду Російської імперії: Австро-Угорщиною, Румунією, Польщею, Білоруської Народної Республікою, Великим Військом Донським і Кубанської народної Республікою.