У другий вівторок після дня Пасхи відзначається Радониця. Цей день також називають Великоднем для покійних, або поминальним.

#Букви розповідають про історію та традиції в цей день.

Цього року Радониця припадає на 28 квітня.

Радониця: що це таке, історія

Слово “Радониця” складається з двох – рід і радість. Згідно з переказами, в цей день християни не сумують, а радіють тому, що їх рідні і близькі, які відійшли у вічність, перейшли в інше життя, краще. Тому цей день називають Пасхою для померлих.

Залежно від місцевості, цей день іноді називали Радоницьким тижднем або Фоминою неділею. В Україні, Польщі та Білорусі цей день в народі називали проводами.

Також існують й інші варіанти назви цього дня. Наприклад: Радуниця, Родоніца, Радушна неділю, Навьї проводи, Могилки, Гробки і так далі.

Традиції Радониці

У цей день прийнято згадувати про світле свято Великодня, але не в храмі, а на могилах померлих. На цвинтар приносили паски, фарбовані яйця, різну випічку, цукерки і так далі. Там же, на могилі покійного, здійснювали поминальну трапезу. Частина приготовленої їжі віддавали братії для спомину душі.

Також прийнято кликати в цей день священика, щоб він відслужив літію над могилою покійного родича.

За померлих родичів прийнято подавати милостиню, і робити добрі справи.

Традиція поминання покійних в понеділок або вівторок Фоминої седмиці обумовлена ​​тим, що, згідно з Типіконом, після Фоміної неділі по буднях поновлюється спів літії по покійним вірним, що припиняли з Великого четверга. При цьому, Статут не допускає змішання скорботно-заупокійного і урочисто-святкового.

Церква засуджує деякі народні звичаї цього дня (поминання предків алкоголем і т. д.), називаючи їх “язичницькими”.

Радониця: що можна або не можна робити в цей день

У народі кажуть, що на Радоницю не можна вінчатися. Це пов’язано з тим, що у вівторки і четверги – напередодні пісних днів – обряд вінчання не здійснюється.

У Радоницю не можна працювати по дому, лаятися, пити багато алкоголю, розважатися. Шанувати пам’ять померлих слід молитвою, добрим словом і пожертвуваннями.

Також сьогодні не можна поратися на городі і в саду; не можна пити алкоголь; заборонено лаятися, кричати і обманювати. В цей день на могилах покійних можна залишити лампадку, класти квіти. При цьому слід пам’ятати, що наливати алкоголь і залишати їжу не слід.

Не радять в цей день відвідувати кладовища вагітним жінкам. Не варто брати з собою немовлят.

Прикмети на Радоницю

З цим днем ​​в народі пов’язано чимало приказок. Ось деякі з них:

На Радоницю до обіду орут, в обід плачуть, а ввечері скачуть (танцюють).

Весела масниця – безсоромна горе-п’яниця, а гульлива Радониця – світлої радості приятелька.

Чи не почастуй честь-честю покійного батька про Радоницю – самого на тому світі ніхто не згадає, що не пригостить, що не порадує.

Якщо у вівторок на Радоницю дощ, то говорили: “Божа Мати коромислом буде воду носити”.