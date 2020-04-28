#Букви розповідають про історію та традиції в цей день.
Цього року Радониця припадає на 28 квітня.
Радониця: що це таке, історія
Слово “Радониця” складається з двох – рід і радість. Згідно з переказами, в цей день християни не сумують, а радіють тому, що їх рідні і близькі, які відійшли у вічність, перейшли в інше життя, краще. Тому цей день називають Пасхою для померлих.
Залежно від місцевості, цей день іноді називали Радоницьким тижднем або Фоминою неділею. В Україні, Польщі та Білорусі цей день в народі називали проводами.
Також існують й інші варіанти назви цього дня. Наприклад: Радуниця, Родоніца, Радушна неділю, Навьї проводи, Могилки, Гробки і так далі.
Традиції Радониці
У цей день прийнято згадувати про світле свято Великодня, але не в храмі, а на могилах померлих. На цвинтар приносили паски, фарбовані яйця, різну випічку, цукерки і так далі. Там же, на могилі покійного, здійснювали поминальну трапезу. Частина приготовленої їжі віддавали братії для спомину душі.
Також прийнято кликати в цей день священика, щоб він відслужив літію над могилою покійного родича.
За померлих родичів прийнято подавати милостиню, і робити добрі справи.
Традиція поминання покійних в понеділок або вівторок Фоминої седмиці обумовлена тим, що, згідно з Типіконом, після Фоміної неділі по буднях поновлюється спів літії по покійним вірним, що припиняли з Великого четверга. При цьому, Статут не допускає змішання скорботно-заупокійного і урочисто-святкового.
Церква засуджує деякі народні звичаї цього дня (поминання предків алкоголем і т. д.), називаючи їх “язичницькими”.
Радониця: що можна або не можна робити в цей день
У народі кажуть, що на Радоницю не можна вінчатися. Це пов’язано з тим, що у вівторки і четверги – напередодні пісних днів – обряд вінчання не здійснюється.
У Радоницю не можна працювати по дому, лаятися, пити багато алкоголю, розважатися. Шанувати пам’ять померлих слід молитвою, добрим словом і пожертвуваннями.
Також сьогодні не можна поратися на городі і в саду; не можна пити алкоголь; заборонено лаятися, кричати і обманювати. В цей день на могилах покійних можна залишити лампадку, класти квіти. При цьому слід пам’ятати, що наливати алкоголь і залишати їжу не слід.
Не радять в цей день відвідувати кладовища вагітним жінкам. Не варто брати з собою немовлят.
Прикмети на Радоницю
З цим днем в народі пов’язано чимало приказок. Ось деякі з них:
- На Радоницю до обіду орут, в обід плачуть, а ввечері скачуть (танцюють).
- Весела масниця – безсоромна горе-п’яниця, а гульлива Радониця – світлої радості приятелька.
- Чи не почастуй честь-честю покійного батька про Радоницю – самого на тому світі ніхто не згадає, що не пригостить, що не порадує.
Якщо у вівторок на Радоницю дощ, то говорили: “Божа Мати коромислом буде воду носити”.