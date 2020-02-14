Сьогодні, 14 лютого, закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина.

Це свято оповите численними легендами і міфами. #Букви зібрали цікаві факти про історію та традиції дня всіх закоханих.

Прийшов на зміну язичницького свята

У XVII столітті у Франції історик Луї-Себастьян Тіллемон припустив, що історія свята, можливо, бере свій початок із луперкалій Стародавнього Риму. Луперкалії – свято родючості на честь богині любові Juno Februata (Юнони Фебруати) і бога Фавна (Луперк – одне з його імен), покровителя стад, який відзначався щорічно 15 лютого.

З приходом християнства в 494 році Папа Геласій I спробував заборонити луперкалії. Згідно з деякими припущеннями, святкування Дня святого Валентина замінило собою луперкалії.

Кілька святих з ім’ям Валентин

Існують й інші версії, які пов’язують свято з особистістю святого Валентина. Свято, імовірно, названо на честь одного з двох ранньохристиянських мучеників із ім’ям Валентин. Йдеться про Валентина Інтерамського і Валентина Римського.

Валентин Інтерамський (Італійський) жив в італійському місті Терні в III столітті і був страчений (згідно з одними даними в 269 році, за часів імператора Клавдія II, згідно з іншими – в 273 році, за часів імператора Авреліана). Валентин був єпископом міста Інтерамна (сучасний Терні) в Умбрії (Італія). Згідно з переказами, у нього був дар цілительства. Так, коли у римського аристократа Кратона захворів син, то після безуспішних звернень до лікарів батько покликав єпископа Валентина, який молитвою зцілив юнака і тим самим навернув до християнства його самого і його батьків. Згодом Валентин був заарештований, після його відмови принести жертву язичницьким богам його піддали мукам, а потім стратили (відсікли голову).

Тіло Валентина було перенесено його учнями в Інтерамну. У IV столітті над його гробницею була побудована базиліка, що збереглася після ряду реконструкцій до теперішнього часу. В її головному вівтарі зберігаються мощі святого Валентина.

Також є згадки і про Валентина – римського священика і лікаря, який працював у Римі і якого стратили (ймовірно через усікновення голови) під час гонінь на християн за правління імператора Клавдія II Готика (268-270) саме 14 лютого. У 1836 році Папа Римський Григорій XVI передав останки священика церкві в Дубліні, де вони зберігаються й досі.

Як повідомили в Православній церкві України, ймовірно, що святий, який згадується в День закоханих 14 лютого, відомий у церковному календарі як святий Валентин Інтерамський (Італійський).

Святого Валентина шанують і в католицькій, і в православній традиції, проте в різні дати: католики вшановують його 14-го лютого (проте не в загальному календарі, де в цей день вшановують святих Кирила і Мефодія, а в “Римському мартиролозі”, де вказані місцеві дні пам’яті); православні – 12-го серпня.

Легенда про святого Валентина

Згідно з легендою, владний і жорстокий римський імператор Клавдій II вирішив, що самотній чоловік, не обтяжений дружиною і сім’єю, краще буде битися на полі бою. Він заборонив чоловікам одружуватися, а жінкам і дівчатам – виходити заміж за коханих чоловіків.

Святий Валентин, згідно з переказами, був звичайним польовим лікарем і священиком, який співчував нещасним закоханим і потайки від усіх, під покровом ночі освячував шлюб люблячих чоловіків і жінок. Незабаром діяльність святого Валентина стала відома владі, і його посадили до темниці, засудивши до страти. В ув’язненні святий Валентин познайомився з прекрасною дочкою наглядача – Юлією. Закоханий священик перед смертю написав дівчині зізнання в коханні – валентинку, де розповів про свою любов, і підписав її “Твій Валентин”. Прочитана вона була вже після того, як його стратили, а сама страта нібито сталася 14 лютого 269 року.

Згідно з другою версією, це свято з’явилося на честь патриція Валентина, який таємно обвінчав своїх слуг і за це був затриманий разом із ними. Згідно з легендою, затриманих засудили до страти, однак через те, що Валентин був представником вищого класу, він зміг уникнути покарання. При цьому його слуг, які збиралися вінчатися, повинні були стратити. Перед стратою Валентин написав їм листа у вигляді червоних сердець, що означали християнську любов. Послання нареченим повинна була передати сліпа дівчинка, але несподівано в темницю прийшов сам Валентин, який умовив варту відпустити його слуг в обмін на його життя.

Як пояснили в Православній церкві України, легенди про святого Валентина містять грубу помилку в хронології подій, адже за часів життя святого в III столітті взагалі не існувало особливого обряду церковного вінчання. Церква вважала законним той шлюб, який уклладався у відповідності з цивільним законом і який закріплювався християнами спільним причастям і оголошенням перед членами громади.

Святий Валентин – покровитель епілептиків

У римо-католицькій церкві св. Валентин офіційно вважається покровителем не закоханих, а людей, які страждають нервовими захворюваннями.

Ікони часто зображують Валентина в одязі священика або єпископа, який зцілює юнака від епілепсії. За церковним переданням, на могилі св. Валентина один юнак, хворий на епілепсію, довго молився – і видужав.

Вплив літератури

Традиція святкування Дня святого Валентина як “дня закоханих” закріпилася під впливом англійської та французької літератури з кінця XIV століття.

Так, одну з перших згадок про День святого Валентина як дня закоханих можна знайти у Джеффрі Чосера (1344? -1400), батька англійської літератури, в його творі “Пташиний парламент”, де розповідається про сон, в якому птахи влаштували пошук своєї пари.

Поема була написана на честь заручин Річарда II з Ганною Чеською. Самі заручини відбулися 2 травня 1381 року.

У поемі є рядки, присвячені романтичному оспівуванню Дня всіх закоханих.

“Валентинка” як атрибут свята

На День всіх закоханих люди дарують один одному “валентинки” – листівки з поздоровленнями.

Вважається, що перше привітання з Днем Валентина в 1415 році написав Карл, герцог Орлеанський, своїй дружині, в той час як був ув’язнений до Лондонського Тауера. Одна з написаних ним “валентинок” збереглася досі.

Кілька років по тому король Генріх V найняв письменника на ім’я Джон Лідгейт, щоб той склав “валентинку” для Катерини Валуа. З плином часу звичай надсилати коханим 14 лютого невеликі сувеніри та записки-“валентинки” існував тільки на території Англії та Франції. Згодом про нього дізналися завдяки емігрантам до Нового Світу (сучасні Північна і Південна Америка).

Перші “валентинки” створювалися власними руками: художники писали романтичні вірші на листах паперу. Згодом в Великобританії стали друкувати збірники віршів – закохані вибирали найкращі і переписували їх у “валентинки”.

Згодом почалося масове виробництво “валентинок” у промислових масштабах. Така ідея, зокрема, виникла у американки Естер Хоуленд. Всього за рік вона продала листівок на суму 5000 доларів.

Найдорожча “валентинка”

Є інформація, що найдорожча “валентинка” до Дня святого Валентина була виготовлена в 1960-ті. Коштувала вона тоді $ 300 тисяч.

“Валентинку” створили з діамантів, золота, смарагдів, алмазів та інших дорогоцінних каменів найкращі ювеліри того часу на замовлення грецького мільярдера і суднобудівного магната Арістотеля Онассіса. Він подарував цю прикрасу своїй коханій – оперній співачці Марії Каллас. “Упаковка” подарунка була не менше розкішною: Онассіс велів завернути “валентинку” в шубу.

Географічна “валентинка”

Маленький острів Галешняк (Galesnjak), розташований біля узбережжя Хорватії в Адріатичному морі, в лютому 2009 року став справжньою інтернет-сенсацією. Незадовго до Дня святого Валентина користувачі програми Google Earth виявили, що за формою він нагадує відомий символ серця.

Галешняк одразу ж назвали “островом закоханих”.

14 лютого – не лише день закоханих

14 лютого – це не тільки день закоханих.

Так, сьогодні вшановуються святі Кирило і Мефодій. Крім того, 14 лютого святкують Міжнародний день дарування книг, День комп’ютерника і день заснування YouTube.

Традиції в різних країнах

Традиційно на День всіх закоханих люди дарують один одному солодощі у формі сердець, квіти і маленькі сувеніри. Незмінними атрибутами свята залишаються “валентинки”, червоні троянди, голуби і купідони.

У Європі традиція святкування починається з XII-XIII століття. Відправлення “валентинок” було модним у Великобританії XIX століття. Також британські дівчата в цей день ворожили на судженого, дивлячись у вікно.

В Уельсі перед святом закохані вирізують з дерева ложку, прикрашають її сердечками, ключами й замковими отворами і дарують один одному. Такий подарунок буквально означає: “Ти знайшов шлях до мого серця”.

У Данії чоловіки посилають своїм подругам “валентинки” без підпису. Якщо дівчина здогадається, хто відправник, то повинна надіслати йому у відповідь на Великдень шоколадне яйце.

У Польщі прийнято 14 лютого відвідувати Познаньську метрополію, де покояться мощі святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона.

У США вперше День святого Валентина святкувався в 1777 році. У 1847 році Естер Хоуленд відкрила успішну справу з ручного виготовлення “валентинок” за британськими зразками у своєму будинку в місті Вустер, штат Массачусетс. З XIX століття саморобні “валентинки” майже зовсім поступилися місцем вітальним листівкам масового виробництва. У XX столітті в моду увійшло в якості подарунка купувати дорогі марципани. Вважалося поганим тоном не подарувати марципани нареченій на весілля.

В Японії День святого Валентина відзначається з 30-х років XX століття. Спочатку у японців було прийнято дарувати на це свято один одному солодкі подарунки. Сьогодні найбільш популярним подарунком є шоколад, причому подарунки повинна дарувати дівчина як своєму обранцю, так і своїм друзям. У другому випадку подарунок називається гірі-теко (увічливий шоколад). Подарунок від чоловіка в цей день вважається не мужнім. Відповідний подарунок, як правило, у вигляді білого шоколаду, чоловік робить через місяць у так званий “білий день”.

У деяких країнах Дня святого Валентина і зовсім немає. Наприклад, в Ірані і Саудівській Аравії вживаються спеціальні заходи для заборони свята.