Сьогодні – ЗНО з англійської мови

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Проведення тесту розпочнеться об 11 годині. Вхід до пунктів тестування триватиме до 10.50.

Для допуску до пункту тестування необхідно мати при собі запрошення-перепустку, оригінал сертифіката учасника ЗНО та оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті.

Сертифікаційна робота складається з чотирьох частин: “Розуміння мови на слух (аудіювання)” (16 завдань різних форм), “Читання” (22 завдання різних форм), “Використання мови” (20 завдань) та частина тесту “Письмо” (одне завдання відкритої форми).

Учасники розпочнуть роботу в тестовому зошиті із завдань частини “Розуміння мови на слух (аудіювання)”.

Під час типової промови, що звучатиме перед початком виконання завдань сертифікаційної роботи, інструктор запропонує абітурієнтам прослухати фрагмент аудіозапису та перевірити якість звуку.

Якщо хтось з абітурієнтів матиме зауваження до якості відтворення запису, він має повідомити про проблему інструкторові.

На виконання завдань частини “Розуміння мови на слух (аудіювання)” буде відведено 30 хвилин. Учасникам запропонують прослухати кілька аудіозаписів тривалістю від 10 секунд до 3 хвилин кожний. Запис кожного з блоків фрагментів тексту буде повторено двічі.

У записі передбачені паузи різної тривалості, про які буде інформувати диктор на аудіозаписі. Ці паузи дозволять ознайомитися з формулюваннями тестових завдань і виконати їх у тестовому зошиті. Після прослуховування всіх записів учасникам тестування буде також надано час (до 10 хвилин) для перенесення відповідей на тестові завдання з аудіювання в бланк А.

Після виконання завдань цієї частини сертифікаційної роботи абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку.

Під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування.