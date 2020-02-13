13 лютого, починаючи з 2012 року, в світі відзначають День радіо.

#Букви зібрали цікаві факти про радіо.

Всесвітній день радіо заснований на 36-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у 2011 році за ініціативою Іспанії. Дату 13 лютого вибрали тому, що в цей день 1946 року вперше вийшло в ефір “Радіо ООН”.

В ООН наголошують: “На глобальному рівні радіо залишається найбільш широко поширеним засобом масової інформації. Радіо здатне охопити найширшу аудиторію, донести до слухача голос та думки найрізноманітніших представників суспільства. Радіостанції пропонують найширший спектр програм”.

Хто винайшов радіо?

Термін “радіо” вперше ввів в обіг англійський фізик-хімік Вільям Крукс у 1873 році. Слово в перекладі з латини radiare означає “випромінювати, випускати промені”.

Англійський учений Майкл Фарадей наприкінці 1830-х років заявив, що виявив електромагнітні хвилі. У 1860-х шотландський вчений Джеймс Максвелл створив теорію електромагнітного поля.

Приблизно в цей же час американський стоматолог і винахідник Малон Луміс провів перші досліди в галузі радіозв’язку. Сигнал передавався за допомогою двох повітряних зміїв, до яких були прикріплені електричні дроти. Один з них був антеною радіопередавача, другий – антеною радіоприймача.

У період з 1880 по 1890 роки ряд вчених провів успішні експерименти по використанню електромагнітних хвиль, тому зараз досить складно сказати, хто саме винайшов радіо.

У США впевнені, що це заслуга Ніколи Тесли, бо він у 1893 році запатентував передавач, а в 1895-м – приймач.

У Німеччині винахідником радіо вважають Генріха Герца.

Більшість країн вважає творцем радіо італійського інженера Гульєльмо Марконі – у 1895 році.

Російський фізик Олександр Попов відстав від нього всього на один місяць.

Вдосконалений приймач Попова:

Слово “хакер” з’явилося завдяки радіо

Влітку 1903 року в Лондонському Королівському інституті фізик Джон Флемінг готувався продемонструвати систему радіозв’язку на великі відстані, розроблену його босом, Гульєльмо Марконі. Сам Марконі в той момент знаходився в 300 милях від Лондона і готувався відправити сигнал.

Але за кілька хвилин до початку презентації приймальний апарат почав передавати дивне послання – слово “Нісенітниця”. Далі пішли більш грубі слова. Повідомлення були не від Марконі. Розлючений Флемінг дав замітку в лондонську “Таймс” з проханням допомогти знайти хулігана.

Але хуліган з’явився сам. Це був 39-річний фокусник Невіл Маскелін з Британського мюзік-холу. У своїй відповіді в “Таймс” він написав, що виявив уразливості в системі Марконі.

Невіл побудував 50-метрову щоглу на скелях, щоб перевірити, чи зможе він перехопити повідомлення, що посилаються морським судам. І у нього таки вийшло. Про це він написав у британський журнал “Електрик”. Так фокуснику вдалося вказати на недоліки технології Марконі.

Вважається, що Невіл став одним з перших білих хакерів.

Популярніше, ніж Ісус

У 1966 році Джон Леннон сказав, що група The Beatles популярніші за Ісуса Христа. Техаська радіостанція KLUE 13 серпня в відповідь провела акцію публічного спалення платівок групи. На наступний день в радіовежу KLUE влучила блискавка, знищивши обладнання радіостанції і відправивши директора рубрики новин до лікарні.

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Перша політична новина

Першою в світі політичною новиною на радіо стало повідомлення про Жовтневу революцію 1917 року.

Радіо на смартфоні

Завдяки розвитку технологій, купувати радіоприймачі вже немає такої необхідності – радіо можна слухати на смартфонах.

В ООН також підкреслюють, що міжнародні дні є приводом для освіти людей з питань, що викликають заклопотаність, для мобілізації політичної волі та ресурсів для вирішення глобальних проблем, а також для прославлення і зміцнення досягнень людства.