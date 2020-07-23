Сьогодні, 23 липня, набувають чинності зміни в закон щодо вдосконалення виборчого законодавства. Напередодні документ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє пресслужба Центральної виборчої комісії.

Зокрема, зміни вносяться до Виборчого кодексу України, законів “Про Центральну виборчу комісію”, “Про Державний реєстр виборців” та інші.

Закон передбачає зміни щодо заповнення виборчих документів, процесу підрахунку голосів, подання документів кандидатами, обмеження для одночасного балотування на місцевих виборах.

Також вдосконалено законодавство з питань територіальної організації виборів і системи виборчих комісій на місцевих виборах, зменшення грошової застави на місцевих виборах тощо.

Партійна (пропорційна) система виборів починається в містах з населенням від 10 тисяч. У сільські, селищні і міські голови можна йти самовисуванцями.

Позачергові місцеві вибори, проміжні, перші, додаткові проводитимуться двічі на рік – в останню неділю березня і останню неділю жовтня. Тобто все місцеві вибори, які не є черговими, будуть проводитися в один день – або навесні, або восени.

Посилюється відповідальність за злочини і адміністративні правопорушення в сфері виборчого законодавства, встановлюється відповідальність за підробку документів.

Законом забороняється проведення передвиборної агітації або надання виборцям, закладам, установам, організаціям грошей, подарункових сертифікатів, продуктів харчування і спиртних напоїв, товарів.

Забороняється надання пільг, переваг, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних і нематеріальних активів, у тому числі від імені благодійних організацій, засновниками або членами яких є кандидат (кандидати), партія (місцева організація партії).

Кандидати в депутати, які отримали кількість голосів, яка дорівнює або перевищує 25% розміру виборчої квоти, розміщуються після першого номера списку в порядку зменшення відсотків голосів виборців, які підтримали кандидата в депутати.

При рівному відсотку голосів місце вище займає кандидат, розташований вище в територіальному виборчому списку кандидатів від організації партії.

Далі розміщуються інші кандидати в черговості, визначеної організацією партії.

Першим в територіальному виборчому списку відповідної організації партії розміщують кандидата, включеного до такого списку під номером 1.

Змінюється і форма бюлетеня.

У виборчому бюлетені в одному ряду по черзі зліва направо зазначається:

визначений жеребкуванням номер кожної організації партії;

повна назва партії, прізвище, ім’я та по батькові кандидата в депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без вказівки номера;

два квадрата для: порожній квадрат для волевиявлення щодо організації партії і квадрат для волевиявлення з приводу кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку;

виборчий список з прізвищами, ініціалами всіх кандидатів і їх порядковими номерами зверху вниз, за ​​якими вони включені до відповідного територіального виборчого списку організації партії в дві колонки.

16 липня Верховна Рада України напередодні місцевих виборів, запланованих на 25 жовтня 2020 року, внесла правки до виборчого законодавства.