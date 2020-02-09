З 9 лютого набувають чинності нові правила, що стосуються в'їзду та виїзду з тимчасово окупованих територій України (ТОТУ) дітей.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Згідно зі змінами, виїзд на тимчасово окуповані території України дітей у віці до 16 років можливий у супроводі когось із батьків або уповноважених ними осіб. Якщо дитина в’їхав на тимчасово окуповану територію Криму в супроводі дорослих (одного з батьків або уповноважених ними осіб), то в таких випадках наявність другого з батьків або доручень від нього не обов’язково.

Виїзд дітей у віці від 14 до 16 років на тимчасово окуповану територію України, батьки яких проживають на цій території, можливий без стороннього супроводу при наявності інформації про навчання цих дітей в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

В’їзд на ТОТУ громадян України, які виїхали з цієї території для оформлення документів, що засвідчують особу і підтверджують громадянство України, а також виїзд цих осіб, здійснюється за пред’явленням довідки, виданої територіальним органом Державної міграційної служби.

Виїзд і в’їзд громадян України, які не досягнули 16-річного віку, здійснюється за умови пред’явлення паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон.