Джерело: Delfi.

Під час третього раунду голосування, в якому залишилося два кандидати – Рінкевичс та Улдіс Піленс – перший отримав 52 голоси на свою користь, чого достатньо для обрання. Як повідомляється, голоси соціал-демократів зіграли вирішальну роль, оскільки їхня кандидатка Еліна Пінто вибула після другого раунду.

У перших двох раундах голосування Рінкевичс отримав голоси від 42 депутатів.

Звертаючись до Сейму, новообраний президент республіки висловив подяку і тим парламентарям, які підтримали його кандидатуру, і тим, які голосували проти, та пообіцяв робити усе, що від нього залежить, щоб забезпечити єдність, процвітання та безпеку країни і тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.