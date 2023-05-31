Джерело: Delfi.
Під час третього раунду голосування, в якому залишилося два кандидати – Рінкевичс та Улдіс Піленс – перший отримав 52 голоси на свою користь, чого достатньо для обрання. Як повідомляється, голоси соціал-демократів зіграли вирішальну роль, оскільки їхня кандидатка Еліна Пінто вибула після другого раунду.
У перших двох раундах голосування Рінкевичс отримав голоси від 42 депутатів.
Звертаючись до Сейму, новообраний президент республіки висловив подяку і тим парламентарям, які підтримали його кандидатуру, і тим, які голосували проти, та пообіцяв робити усе, що від нього залежить, щоб забезпечити єдність, процвітання та безпеку країни і тісно співпрацювати із Сеймом та урядом.
- 28 травня за підсумками опрацювання понад 99% бюлетенів президентом Туреччини обрали Реджепа Таїпа Ердогана. Глава України Володимир Зеленський вже привітав очільника Туреччини з перемогою.
- Латвія долучиться до відновлення соціальної інфраструктури Чернігівської області.
- Українські прикордонники отримали від благодійників з Латвії транспортні засоби, тактичне та інженерне захисне спорядження й інші речі, необхідні для захисту держави від повномасштабного вторгнення Росії.