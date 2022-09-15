Сейм Латвії прийняв до розгляду проєкт Закону "Про забезпечення статусу єдиної державної мови латиською мовою". Він забороняє комунікувати "мовою, яка не є офіційною мовою ЄС", тобто, російською муніципальним та державним установам, а також комерсантам, які надають громадські послуги, якими користуються фактично всі жителі без винятку.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi.

Фактично це все комунальні послуги, послуги електронного зв’язку, кредитування, громадського транспорту, громадського транспорту, збирання сміття. Також не слід комунікувати по-російському аеропорту, залізничним вокзалам та автовокзалам, таксі.

Під комунікацією мається на увазі у разі будь-яке інформування клієнтів (листи, інтернет-банки, мобільний додаток, портал, всі види реклами, рахунки, договори), виключаючи індивідуальне спілкування між працівником і клієнтом.

По-друге, законопроєкт обговорює обмеження використання російської мови у торгівлі. Мова, яка не є офіційною мовою ЄС, не повинна фігурувати в аудіо або візуальних оголошеннях, у друкованих оголошеннях чи оголошеннях в інтерактивному середовищі, на порталах, у надісланій рекламі, якщо раніше клієнт не погодився письмово отримувати інформацію додатково цією мовою.

По-третє, законопроєкт обмежує можливості роботодавців висувати до працівників вимоги володіння мовою, яка не є офіційною мовою ЄС, або ж у випадках, коли володіння такою мовою створює переваги для працівника. У разі, якщо в компанії або установі працюють не менше 50 осіб і не менш ніж до 5 з них висувається вимога знати таку мову, то роботодавець повинен проінформувати про це Державну інспекцію з праці, надавши обґрунтування. Своєю чергою, Державна інспекція праці публікує на своєму порталі список таких роботодавців.

Також роботодавцю заборонено вимагати знання російської мови, щоб забезпечити індивідуальну комунікацію з клієнтами, хоча можливість такого спілкування обумовлена ​​самим законопроєктом.

Винятки — коли російською мовою можна говорити

Законопроєкт, що регулює використання мови, яка не є статусом офіційної в ЄС, не належить до наступних ситуацій:

Міжнародні нормативні акти встановлюють право особи на перекладача або право на використання іншої мови та обов’язок це забезпечити.

Використання мови у надзвичайних ситуаціях (аварії, нещасний випадок, ситуації, коли є загроза життю та здоров’ю людини, у випадках, коли йдеться про запобігання чи розкриття злочинів).

Комунікації між фізичними особами, у тому числі коли одна фізична особа надає послугу за завданням іншої фізичної особи.

Також зазначається, що Центр державної мови на підставі отриманої заяви або конкретного випадку має право звільнити особу від виконання вимог закону.