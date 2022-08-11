Сьогодні, 11 серпня, Сейм Латвії визнав Росію державою, яка підтримує тероризм. У заяві йдеться про цілеспрямовані військові атаки РФ на мирне населення України. Також у Сеймі закликали країни Євросоюзу негайно тимчасово зупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі.

Про це йдеться у відповідній заяві Сейму.

У документі наголосили, що протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами — прямо та опосередковано — як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та й у таких справах, як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17.

Латвійці впевнені, що в Україні Росія обрала подібну – “жорстоку, аморальну та незаконну тактику”, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю.

“Для досягнення цілей своєї незаконної агресивної війни Росія таким чином прагне залякати та деморалізувати народ України та збройні сили, паралізувати дієздатність держави — для окупації України, тобто Росія здійснює це насильство. для досягнення політичних цілей”, — сказав Ріхардс Кольс, голова Комісії у закордонних справах Сейму.

Зауважується, що Росія використовує “страждання та залякування як інструмент у спробах деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України”.

Парламентарі категорично засудили військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та за участю білоруського режиму, закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії, зокрема країн-членів Євросоюзу негайно припинити туризм і обмежити видачу в’їзних віз до Росії для громадян РФ та Білорусі.