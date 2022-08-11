Про це йдеться у відповідній заяві Сейму.
У документі наголосили, що протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами — прямо та опосередковано — як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та й у таких справах, як отруєння сім’ї Скрипалів або збиття літака MH-17.
Латвійці впевнені, що в Україні Росія обрала подібну – “жорстоку, аморальну та незаконну тактику”, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю.
“Для досягнення цілей своєї незаконної агресивної війни Росія таким чином прагне залякати та деморалізувати народ України та збройні сили, паралізувати дієздатність держави — для окупації України, тобто Росія здійснює це насильство. для досягнення політичних цілей”, — сказав Ріхардс Кольс, голова Комісії у закордонних справах Сейму.
Зауважується, що Росія використовує “страждання та залякування як інструмент у спробах деморалізувати український народ і збройні сили, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України”.
Парламентарі категорично засудили військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну, здійснене за підтримки та за участю білоруського режиму, закликають євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії, зокрема країн-членів Євросоюзу негайно припинити туризм і обмежити видачу в’їзних віз до Росії для громадян РФ та Білорусі.
- У нижній палаті Конгресу США представили законопроєкт про визнання РФ державою-спонсором тероризму.
- Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря США Ентоні Блінкена визнати РФ державою-спонсором тероризму. В іншому випадку, наголосила вона, це зробить Конгрес США.
- 28 липня Сенат США схвалив резолюцію, якою закликав держсекретаря Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсором тероризму. Якщо Держдеп США визнає Російську Федерацію державою-спонсором тероризму, на неї чекає низка нових суворих обмежень.