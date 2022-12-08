Більшістю голосів Сейм Литви ухвалив проєкт постанови про продовження надзвичайного стану на кордоні з Росією та Білоруссю до 10 березня.

Про це повідомило видання Delfi.

За відповідний проєкт проголосувало 73 члени Сейму, проти – 8, утрималися 34 парламентарії.

Глава МВС Литви Агнє Білотайте пояснила необхідність продовження надзвичайного стану тим, що агресія та воєнні злочини РФ в Україні продовжуються, їхні масштаби не зменшуються. Зокрема, посилюються атаки РФ на об’єкти цивільної та критичної інфраструктури України, здійснюється енергетичний тероризм.

Агнє Білотайте зазначила, що можливість застосування ядерної зброї дедалі частіше згадується у риториці РФ.

За її словами, стурбованість викликає і той факт, що у Білорусі продовжують концентруватися російські солдати та озброєння. “Для білоруського та російського режимів створено сприятливі умови для проведення гібридних атак проти Литовської Республіки… Ми бачимо, що загрози становлять ризик інтересам нашої національної безпеки та спокою суспільства, і це є підставою для запровадження надзвичайного стану”, – наголосила міністерка МВС Литви.

У повідомленні зазначається, що останнім часом білоруський режим продовжує використовувати мігрантів як форму гібридної агресії проти Литовської Республіки – цього року до Литви не було допущено майже 11 тисяч мігрантів. Зокрема, білоруські співробітники пошкоджують фізичний бар’єр, встановлений на литовсько-білоруському кордоні, а також організовують підвезення нелегальних мігрантів до державного кордону та спрямовують їх на територію Литви.

Відтак, під час надзвичайного стану будуть продовжені деякі з заходів, що вже вживаються: охорона державного кордону здійснюється в посиленому режимі, також проводяться перевірки на кордоні. Як і раніше, буде діяти суворіший візовий режим – видача віз росіянам та білорусам у візових службах Литовської Республіки за кордоном призупинена.

У МВС Литви зазначили, що реалізація проєкту постанови спрямована на управління загрозами, тому не завдаватиме незручностей мешканцям Литви.