Про це повідомляє литовське видання Delfi.
Масштабна збройна агресія, яку проводять збройні сили, політичне і військове керівництво РФ, та примусове вивезення населення на територію РФ або на підконтрольні їй території є депортацією українського народу.
“Від агресивної РФ, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони призвести до можливого голоду чи інших страшних речей”, – зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.
У резолюції засудили те, що понад мільйон цивільних осіб вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до РФ або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Також наголосили, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 000 дітей.
Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.
- Нагадаємо, раніше Литовський Сейм прийняв резолюцію про визнання РФ державою-терористом, а її дії в Україні — геноцидом.
- Також Сенат Ірландії засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну, визнавши його геноцидом українського народу.
- Мер Києва та колишній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко вважає, що Україна має історичний шанс повністю покінчити з правлінням терористичного путінського режиму в РФ. Він закликав Захід надати більше оборонної зброї Україні, оскільки росіяни вчиняють “геноцид стосовно українців”.
- В Україну прибула місія Незалежної міжнародної Комісії ООН з розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією РФ. Голова комісії ― Ерік Мьосе, також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф.