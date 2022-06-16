Про це повідомляє литовське видання Delfi.

Масштабна збройна агресія, яку проводять збройні сили, політичне і військове керівництво РФ, та примусове вивезення населення на територію РФ або на підконтрольні їй території є депортацією українського народу.

“Від агресивної РФ, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового – відбуваються ті самі злочини проти людяності, висилки, проводиться така політика і військова агресія, яка може окремі країни, а, мабуть, і цілі регіони призвести до можливого голоду чи інших страшних речей”, – зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвіле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

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У резолюції засудили те, що понад мільйон цивільних осіб вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до РФ або на підконтрольні їй території, щоб знищити українську ідентичність. Також наголосили, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 000 дітей.

Парламент висловився за те, щоб геноцид українського народу було зупинено правовими засобами, а депортованим людям було створено умови для повернення в Україну чи виїзду до іншої безпечної країни.