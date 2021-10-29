Польський Сейм остаточно ухвалив законопроєкт, який передбачає, що протягом двох років країна витратить понад $400 млн на "стіну" на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє польське державне інформагентство PAP.

Польський парламент у цілому ухвалив рішення щодо будівництва “стіни” на кордоні з Білоруссю. До цього законопроєкт почергово схвалили депутати нижньої та верхньої палат Сейму.

Тепер законопроєкт направлять на затвердження президенту Польщі Анджею Дуді, який вже пообіцяв підписати документ.

Загалом на проєкт планують витратити 1,61 млрд злотих (409,2 млн доларів США). З них 1,5 млрд злотих (380 млн доларів США) витратять власне на “стіну”, а ще 115 млн злотих (29,2 млн доларів США) – на технічне оснащення.

Проєктом міністерства внутрішніх справ Польщі передбачено, що до проєкту “стіни” не застосовуватимуть окремих положень законодавства (щодо будівництва, водних об’єктів, охорони довкілля тощо).

Як відомо, з початку вересня в громадах (гмінах) Підляського та Люблінського воєводств вже було запроваджено надзвичайний стан через потік нелегальних мігрантів. Він стосується трикілометрового поясу на території 115 місцевостей Підлящини та 68 місцевостей Любельщини.

У серпні 2021 року польські чиновники вперше заговорили про проєкт будівництва паркану.