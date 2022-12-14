Польський урядовий Сейм визнав РФ державою, що спонсорує тероризм. "За" проголосував 231 депутат, "проти" — двоє, а один — утримався.

Відповідні результати голосування оприлюднені на сайті Сейму.

Відомо, що проти проголосували депутати від партії “Конфедерація свободи та незалежності”. Йдеться про монархіста Гжегожа Брауна та ультраправого теолога Доброміра Сошнєжа.

Крім того, багато членів Сейму не брали участь у голосуванні. Жоден депутат від ліберальної “Громадянської коаліції” та Лівої партії не проголосував.

Нагадаємо, що раніше Польща визнала владу Росії “терористичним режимом” та звинуватила Росію у “скоєнні актів державного тероризму”.

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Крім того Чехія постановила вважати “чинний російський режим терористичним”. Парламенти Литви й Латвії визнали Росію “державою, яка підтримує та чинить тероризм”. В Естонії назвали російський режим “терористичним”, а Росію — “державою, яка підтримує тероризм”.

Парламентська асамблея НАТО та Парламентська асамблея Ради Європи прийняли резолюцію із закликом до союзників “чітко заявити, що російська держава за нинішнього режиму є терористичною”.

ДОВІДКА: Держава-спонсор тероризму – це держава, яка, відповідно до офіційної позиції Державного департаменту Сполучених Штатів, підтримує акти міжнародного тероризму.

Країни, які потрапляють до цього списку, потрапляють під суворі економічні та політичні санкції з боку США. Зокрема йдеться про: заборону на постачання зброї (експорт та продаж), контроль за експортом товарів подвійного призначення, заборону на економічну допомогу, відмову у податкових пільгах компаніям, які працюють на території держави-спонсора тероризму, санкції проти країн, які допомагають державі-спонсору тероризму, замороження власності держави-спонсора тероризму, іміджевий тиск (зазвичай іноземний бізнес відмовляється від співпраці з державами-спонсорами тероризму).

Коли якась держава чи організація визнає Росію терористом, заведено вважати, що РФ визнано державою-спонсором тероризму. Проте якщо прочитати резолюції, стає зрозумілим, що таке визначення як “держава-спонсор тероризму” є лише у резолюції американського Сенату.