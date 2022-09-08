Сейм утвердив незалежність Латвійської православної церкви від Московського патріархату

Про це повідомляє DW.
Рішення про незалежний статус церкви відповідає інтересам латвійського православ’я, всього суспільства та національної безпеки, зазначили у Сеймі.
Зміни не торкаються канонічних питань і не заважають церковному віровченню, наголошувалося в інструкції до законопроекту. До 31 жовтня ЛПЦ має привести свій статут у відповідність до поправок.
Ініціативу до законодавчого органу влади направив президент Латвії Егілс Левітс. На його думку, нововведення дозволять поновити історичний статус ЛПЦ.
Російська православна церква вже засудила самостійне проголошення автокефалії Латвійської православної церкви, повідомляють росЗМІ.
- Раніше Литва заборонила патріарху Російської православної церкви Кирилу в’їзд до країни через його підтримку РФ, яка продовжує широкомасштабну війну проти України.
- Православна церква України звернулась до Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков із закликом притягнути російського патріарха Кирила Гундяєва до канонічної відповідальності й позбавити його патріаршого престолу.
- 16 червня у Великій Британії оголосили про запровадження персональних санкцій проти росіян, причетних до злочинів проти українських дітей та осіб, які підтримують повномасштабну війну РФ проти України. У списку, зокрема, опинився і голова РПЦ патріарх Кирил.