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Сейм утвердив незалежність Латвійської православної церкви від Московського патріархату

8 вересня однопалатний парламент Латвії — Сейм схвалив поправки до закону про Латвійську православну церкву (ЛПЦ), які затверджують її незалежність від будь-якої церковної влади за межами республіки. До затвердження поправок ЛПЦ діяла за Московського патріархату.

П’ятниця, 9 вересня 2022, 00:18
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Про це повідомляє DW.

Рішення про незалежний статус церкви відповідає інтересам латвійського православ’я, всього суспільства та національної безпеки, зазначили у Сеймі.

Зміни не торкаються канонічних питань і не заважають церковному віровченню, наголошувалося в інструкції до законопроекту. До 31 жовтня ЛПЦ має привести свій статут у відповідність до поправок.

Ініціативу до законодавчого органу влади направив президент Латвії Егілс Левітс. На його думку, нововведення дозволять поновити історичний статус ЛПЦ.

Російська православна церква вже засудила самостійне проголошення автокефалії Латвійської православної церкви, повідомляють росЗМІ.

Теги: Латвійська церква, Латвія, незалежність від РПЦ, сейм Латвії

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