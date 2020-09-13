Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв 12 вересня отримав премію імені Василя Стуса за особливий внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.

Про це повідомили в українському ПЕН-клубі.

На церемонії вручення премії Сеітаблаєв сказав, що, коли дізнався історію життя Василя Стуса, він був вражений його мужністю і любов’ю поета до своєї землі та його віршами.

Сеітаблаєв отримав диплом, грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасеном і скульптором Станіславом Кадочниковим. Нагороду йому вручив декан Києво-Могилянської бізнес-школи Олександр Саврук.

Торік лауреатом премії Стуса став Влад Троїцький – театральний режисер, засновник Центру сучасного мистецтва “ДАХ”, фестивалю “ГогольFest” та інших культурних проєктів.

Сеітаблаєв зіграв більше ніж у 25 фільмах і серіалах. Зокрема, виконав головну роль у фільмі Нарімана Алієва “Додому”, який узяв участь у конкурсній програмі 72-го Каннського міжнародного кінофестивалю й здобув гран-прі 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю.

Найвідоміші стрічки режисера Сеітаблаєва – “Хайтарма”, “Чужа молитва”, “Кіборги”. У 2019 році відбулася прем’єра повнометражних фільмів “Захар Беркут” і “Номери” за п’єсою Олега Сенцова.

Премію імені Василя Стуса в 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з українським письменником Євгеном Сверстюком. Її вручають щороку літераторам, митцям, режисерам, музикантам і культурним менеджерам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції.